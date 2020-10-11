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سياسة

هل ينتقل فيروس كورونا عبر العين.. دراسة ألمانية تجيب

المؤتمر السنوي للجمعية الألمانية لطب العيون
المؤتمر السنوي للجمعية الألمانية لطب العيون
11/10/2020

وخلال المؤتمر السنوي للجمعية الألمانية لطب العيون، قال كليمنس لانغه من مستشفى فرايبورغ الجامعي إنه إذا حك الشخص عينيه بأيدٍ اختلطت بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد؛ فإن من "الوارد انتقال الفيروس إلى الغشاء المخاطي للأنف أو الشعب الهوائية". 

وتوجد روابط داخل الرأس بين العينين والأنف، منها القنوات الدمعية، وأوضح لانجه أن وضع الدراسة الحالي "ليس فيه شيء يشير إلى أننا يجب أن ننظر إلى العيون باعتبارها منفذًا مهمًا لدخول أو خروج الفيروس". 

وشهد المؤتمر، المنعقد منذ الجمعة الماضية حتى اليوم، نقاشات عبر الإنترنت حول جوانب مختلفة في طب العيون. 

وأضاف لانغه أن بعض الدراسات تفترض إمكانية حدوث العدوى عن طريق ملتحمة العين، قائلًا إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت خلايا سطح العين لديها منافذ دخول كافية.

وأشار إلى أنه في الدراسة -التي شارك فيها- لم يُعثر في الـ46 عينة المأخوذة من أشخاص على كميات مهمة من المستقبلات المهمة لفيروس كورونا، وهي " إيه إي سي2-" و"تي إم بي آر إس إس2″.

وكان باحثون قد رصدوا في قرنية العين أدلةً على وجود هذه مستقبلات فيروس كورونا المستجد، لكنهم لم يختبروا انتقالًا فعليًا للفيروس عبر هذه المستقبلات.

وحتى الساعة، سجلت ألمانيا 324 ألفًا و596 إصابة بفيروس كورونا المستجد، قضى منهم جراء الإصابة 9 آلاف و697 مصابًا، بينما تعافى 273 ألفًا و500 مصاب.

وعالميًا، أصاب الفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى نهاية ديسمبر/كانون أول 2019 في الصين وحتى اللحظة، 37 مليونًا و576 ألفًا و295 شخصًا، وأودى بحياة مليون و78 ألفًا و833 مصابًا، في حين تعافت 28 مليونًا و181 ألفًا و387 حالة، وفق موقع وورلدميتر.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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