ناشط أردني انتقد وضع بلاده على فيسبوك فحبسته الإمارات 10 سنوات

واعتُقل العتوم، في مايو/أيار الماضي، إثر منشورات انتقد فيها الأوضاع في الأردن.

بسبب منشورات على صفحته في فيسبوك.. محكمة إماراتية تصدر حكما بالسجن 10 سنوات بحق الناشط الأردني أحمد العتوم pic.twitter.com/BZXHU5Z1rU — الجزيرة – الخليج (@AJA_Gulf) October 11, 2020

الأردنية نت-خاص

اطلعت الأردنية نت على تفاصيل التهم الموجهة للمواطن الأردني في ابو ظبي، احمد الماجد العتوم، والتي تم الحكم عليه بناءً عليها بعشرة أعوام سجن مع الإبعاد

وبحسب لائحة الإتهام فقد وجه للعتوم ما نصه: قيام عمدا بعمل ضد دولة أجنبية-الأردن- من شأنه الاساءة للعلاقات السياسية pic.twitter.com/gSVQ5qrnwd — الأردنية نت (@alurdunyya) October 8, 2020

واستعمال وسيلة تقنية المعلومات في نشر معلومات والتي من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر والمساس بالنظام العام، اذاعة عمدا أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة والتي من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة — الأردنية نت (@alurdunyya) October 8, 2020

وكانت مصادر مقربة أكدت للأردنية نت في وقت سابق اليوم صدور حكم بالسجن لــ 10 سنوات بحق العتوم في أحدى محاكم ابو ظبي، وتعتبر القضية سياسية بحسب مراقبين حيث تم اعتقال العتوم قبل قرابة 6 أشهر من أحد شوارع المنطقة التي يسكنها مع عائلته، حيث تم ترك أطفاله بالشارع بعد اعتقاله — الأردنية نت (@alurdunyya) October 8, 2020

ولم يكن للعتوم أي نشاط مادي، واقتصر نشاطه السياسي على مقاطع "فيديو" مباشرة على موقع التواصل فيسبوك، مما أثار الإستهجان بعد صدور الحكم القاسي بحقه بحسب مراقبين. — الأردنية نت (@alurdunyya) October 8, 2020

واعتبر الناشط الحقوقي فادي القاضي أن هذه "محاكمات هزلية، ولا يفهم ولا يستوعبُ القانون المعاصر، والذي يسمح ببناء ناطحات سحاب وبناء مفاعلات نووية مفهوم [الإساءة لدولة شقيقة]. والمحزن أن وطن العتوم ذاته [الأردن] يُحاكمُ بالتهمة المُعيبة ذاتها".

محاكمات هزلية ولا يفهم ولا يستوعبُ القانون المعاصر والذي يسمح ببناء ناطحات سحاب وبناء مفاعلات نووية مفهوم [الإساءة لدولة شقيقة]. والمحزن ان وطن العتوم ذاته [الأردن] يُحاكمُ بذات التهمة المُعيبة. #الحرية_لأحمد_العتوم https://t.co/pqjZxXzlDx — Fadi Al-Qadi (@fqadi) October 8, 2020

وبين الأردني عبد الناصر الزعبي، عبر حسابه في فيسبوك، أن هيئة الدفاع عنه أكدت أن فرصة نقض الحكم ستحقق النتيجة المرجوة للتخفيف عنه.

وأوضح الناشط السياسي ياسر العوران أن "المعتقل في الإمارات انتقد الفساد الذي انتشر في بلاده وأكل الأخضر واليابس، وهاجم الفاسدين الذين نهبوا البلاد والعباد، فضلًا عن الخونة والعملاء الذين استبدوا في البلاد".

#اطلقوا_سراح_احمد_العتوم المعتقل في الامارات

فهو انتقد الفساد الذي انتشر في بلاده واكل الاخضر واليابس

انه هاجم الفاسدين الذين نهبوا البلاد والعباد

انه هاجم الخونة والعملاء الذين استبدوا في البلاد pic.twitter.com/NcnyCfYrd0 — ياسر العوران yaser aloran (@yaloran) October 10, 2020

https://twitter.com/ALshamsi789/status/1314996770099916800?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ALshamsi789/status/1307797982331404291?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ALshamsi789/status/1315001364955758592?ref_src=twsrc%5Etfw

هذه المعاملة من طرف دولة الامارات اتجاه هذا المواطن الأردني ،راجعة بالأساس إلى عدم احترام الحكومات العربية لمواطنيها ،والا لم تكن لتتجرا على هذا الفعل،تخيل للحظة أن هذا الأردني هو مواطن اوروبي فرنسي امريكي شتم إسرائيل وهو مقيم بدبي،هل يا ترى كنا لنراه في السجون الاماراتية؟ https://t.co/BUByT4TaHX — Hanan_G (@Hanag07198974) October 10, 2020

أصبحت #الإمارات بقوانينهاالتعسفية في مجال حقوق الإنسان..والاعتقالات التي تمارسها في حق مواطنيها والمقيمين على أرضها،لمجرد #التعبير_عن_الرأي دولةتشوه سمعتهابنفسهاوتفقدمحبةالشعوب العربيةالتي أصبحت ناقمةعلى سياستهافخسرت شعبيتهابين الجمهورالعربي!

فمن المستفيد؟!#الحرية_لمعتقلي_الرأي https://t.co/p1Imc2MrJu — Awatif (@0_UmSalman_0) October 10, 2020

مواطن اردني مقيم في الامارات ينحكم ١٠ سنين لانو إنتقد نظام الحكم"الاردني"!

اللي هو حقه كمواطن يبدي رأيه فيه

ولكم مش بكفي الاردنين اللي بالاردن حالهم من سيء لاسوأ كمان اللي برا الاردن طايلهم الظيم؟حتى الغريب قويتوه ع ولادكم وخليتو يعتقلهم ويحكم عليهم عشانكم ولكم هاد أب وراه اطفال https://t.co/0vr6DMzFw8 — sara (@saraabudayeh95) October 10, 2020

هذا الشخص اختلف معه بالرأي لكن معه ضد الظلم المجحف من قبل دولة الأمارات 10 سنين الله اكبر ,اكبر قضية رأي في الأردن حكمها 3 سنوات يا فجره لماذا الاجحاف في الظلم يا دولة الإمارات !!!؟ https://t.co/53tu7ZY43b — Qais Azzam✪🇯🇴🇹🇷 (@QaisAlazzam3) October 8, 2020

https://twitter.com/MAbushaireh/status/1314252876970065927?ref_src=twsrc%5Etfw