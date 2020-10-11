"مفتي سوداني" يجيز التطبيع مع إسرائيل.. وتل أبيب تحتفي (فيديو)

وعبر بعض رواد تويتر عن رفضهم للفتوى، والتي تأتي في وقت يشهد فيه السودان تقاربا مع إسرائيل وسعيا لبعض مكونات السلطة الانتقالية للتطبيع معها.

وأجاز الشيخ عبد الرحمن حسن حامد، التطبيع مع إسرائيل، استنادا إلى ما قال إنها "أدلة شرعية"

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربي" التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، فيديو فتوى الشيخ حامد.

فتوى سودانية تجيز التطبيع مع إسرائيل..

رئيس دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان الدكتور الشيخ عبد الرحمن حسن حامد يفتي بالأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية بجواز التطبيع مع اسرائيل.

نتمنى أن يأتي اليوم الذي يعم به السلام بين الشعبين 🇸🇩🇮🇱

الفيديو من إنتاج @thearabcouncil pic.twitter.com/YLoVysDB6B — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 10, 2020

وبدأ حامد فتواه بنقد فتوى سابقة لمجمع الفقه الإسلامي في السودان، بتحريم التطبيع، مشيرا إلى أن الأمر مسألة من مسائل السياسة الشرعية، وليس له علاقة بالعقيدة.

قال حامد إن مبدأ الولاء والبراء الذي أسس المجمع فتواه عليها، خاص بالدين وليس السياسة، فمسألة التطبيع "هي مسألة صلح وإعلان حرب".

وأكد حامد أن الشخص المنوط به عقد السلام أو إعلان الحرب، هو الحاكم، مضيفا أنه "إذا رأى الحاكم ضعفا في المسلمين، ورأى مصلحة في عقد الصلح فيجب عليه فعل ذلك حفاظا على المسلمين، وذلك استدلالا بفعل النبي".

وتابع حامد "الصلح مع إسرائيل، كالصلح مع أمريكا، والصين وروسيا.. صحيح أن بيت المقدس له حرمة، لكن كل بلاد الإسلام لها حرمة كما لفلسطين".

واختتم حامد حديثه بضرورة أن يقرأ علماء الدين الواقع، حتى يكون الحكم الفقهي مسايرا له.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين، خلال زيارته للإمارات، تناولت عدة قضايا، بينها "السلام العربي" مع إسرائيل والعلاقات الثنائية.

وآنذاك ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية، أن الخرطوم وافقت على تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، في حال شطب اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، وحصوله على مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسمه من "قائمة الإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته آنذاك، الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للتطبيع في خضم حديث عن تطبيع سوداني محتمل بعد الإمارات والبحرين، اللتين انضمتا إلى الأردن ومصر، المرتبطتين باتفاقيتي سلام مع تل أبيب عامي 1994 و1979 على الترتيب.

وتساءل الناشط السوداني عمر الخواض عن سبب ظهور فتوى سودانية تجيز التطبيع في الإعلام الإماراتي والإسرائيلي، دون ظهورها في الإعلام السوداني مشيرا إلى ممارسة ما وصفها بالضغوط الداخلية والخارجية لإصدار هذه الفتوى.

وقال الناشط عبد الله إنهم يختارون الفتوى التي تناسبهم، في إشارة إلى مؤيدي التطبيع مع إسرائيل.

بينما قال عابر "أتعلمون الله بدينكم أيها الجاهل، لا صلح مع قتلة الأنبياء ولصوص الحروب المتسببون بالجوع والفقر والخوف، المعتدون على مسجدنا الأقصى".

لما فتوى سودانية تجيز التطبيع و تنزل في الإعلام الإماراتي و الإسرائيلي قبل الإعلام (السوداني).. حينها يظهر بوضوح أن المفتي تحت ضغوط داخلية و خارجية#السودان#تحديات_الفتره_الانتقاليه https://t.co/qEkr9PN927 — عـــمر الخـــواض (@OElkhawad) October 10, 2020

يختارون الفتوى الي تناسبهم بس https://t.co/Iw8G6I6KBC — عبدالله (@M8rwTy2KygUEdkh) October 10, 2020