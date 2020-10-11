مطرب إسرائيلي يشارك بحفل في دبي.. وأفيخاي أدرعي: ننتظر حسين الجسمي

وعيد البهجة، هو عيد يهودي بدأ الاحتفال به في إسرائيل في 3 أكتوبر/ تشرين الأول واستمر أسبوعا حتى أمس السبت.

وأوضح حساب "إسرائيل بالعربية"، أن المطرب الإسرائيلي الشهير "عومير أدام" زار الإمارات ووصفه بالشعب المُحِب لإسرائيل.

المطرب الإسرائيلي الشهير عومير أدام يزور الإمارات ويقول: "الشعب الإماراتي شعب رائع يحب شعب إسرائيل. تتميز الإمارات

بفرح ومحبة الناس وتمثل الأمل بمستقبل أفضل بدون حروب وبدون إرهاب" 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/2zVRZV3fat — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 10, 2020

وقال عومير، إن الشعب الإماراتي، شعب رائع يحب شعب إسرائيل. وتتميز الإمارات بمحبة الناس، كما تمثل الأمل بمستقبل أفضل بدون حروب وبدون إرهاب. وفق قوله.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: "المطرب الإسرائيلي الشهير عومير أدام يزور الإمارات ويشارك في احتفالات عيد بهجة التوراة مع الجالية اليهودية في دبي".

بدوره، عقّب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على زيارة المطرب الإسرائيلي للإمارات بالقول: "ننتظر حسين الجسمي في إسرائيل".

المطرب الإسرائيلي الشهير عومير أدم لي زيارة الى دبي وينشر صور من مشاركته في احتفالات الجالية اليهودية في الإمارات 🇦🇪 بعيد فرحة التوراة.

ما إجمل السلام. نحن (وأنا شخصيًا) ننتظر @7sainaljassmi في إسرائيل 🇮🇱 pic.twitter.com/Zx5srZrPw1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 10, 2020

ووثقت مشاهد مصورة، مشاركة المطرب الإسرائيلي، باحتفالات دينية للجالية اليهودية في الإمارات.

تطبيع

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.