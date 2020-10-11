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سياسة

مطرب إسرائيلي يشارك بحفل في دبي.. وأفيخاي أدرعي: ننتظر حسين الجسمي

المطرب الإسرائيلي "عومير أدم" في الإمارات
المطرب الإسرائيلي "عومير أدم" في الإمارات
11/10/2020

وعيد البهجة، هو عيد يهودي بدأ الاحتفال به في إسرائيل في 3 أكتوبر/ تشرين الأول واستمر أسبوعا حتى أمس السبت.

وأوضح حساب "إسرائيل بالعربية"، أن المطرب الإسرائيلي الشهير "عومير أدام" زار الإمارات ووصفه بالشعب المُحِب لإسرائيل.

وقال عومير، إن الشعب الإماراتي، شعب رائع يحب شعب إسرائيل. وتتميز الإمارات بمحبة الناس، كما تمثل الأمل بمستقبل أفضل بدون حروب وبدون إرهاب. وفق قوله.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: "المطرب الإسرائيلي الشهير عومير أدام يزور الإمارات ويشارك في احتفالات عيد بهجة التوراة مع الجالية اليهودية في دبي".

بدوره، عقّب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على زيارة المطرب الإسرائيلي للإمارات بالقول: "ننتظر حسين الجسمي في إسرائيل".

ووثقت مشاهد مصورة، مشاركة المطرب الإسرائيلي، باحتفالات دينية للجالية اليهودية في الإمارات.

تطبيع

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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