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سياسة

مطالبات في أستراليا بالتحقيق في سيطرة روبرت مردوخ على الإعلام

قطب الإعلام روبرت مردوخ
قطب الإعلام روبرت مردوخ
11/10/2020

وجمع راد أكثر من 46 ألف توقيع على عريضة بهذا الشأن خلال يومين.

وأصدر راد، الذي تولى رئاسة الوزراء من عام 2007 إلى عام 2010 ثم لفترة وجيزة عام 2013، عريضة تدعو البرلمان إلى تشكيل لجنة ملكية للتحقيق فيما وصفه "باستغلال الاحتكار الإعلامي في أستراليا خاصة من قبل إعلام مردوخ".

وجمعت العريضة، التي سيتم تقديمها لمجلس النواب في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، توقيع 46246 شخصا حتى بعد ظهر اليوم الأحد بعدما اقتصر عدد الموقعين على بضعة آلاف أمس السبت. والبرلمان الأسترالي غير ملزم بالرد على العرائض.

ومن بين الصحف التي تملكها نيوز كورب في أستراليا صحيفتا ذي أستراليان وذا ديلي تلغراف وغيرهما.

وفي الخارج تملك المؤسسة صحفا مثل ذا وول ستريت جورنال وذا نيويورك بوست في الولايات المتحدة وذا صن وذا تايمز في بريطانيا. كما يسيطر مردوخ على مؤسسة فوكس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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