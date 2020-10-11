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سياسة|مصر

مسن مصري يصنع شجرة من عبوات "الكانز" للتنبيه من طريق مميت (فيديو)

ابتكر السيد محمود هذه الشجرة لتحذير السيارات والمارة من اعوجاج الطريق
ابتكر السيد محمود هذه الشجرة لتحذير السيارات والمارة من اعوجاج الطريق
11/10/2020

وقام السيد علي محمود، 71 عامًا، والذي يُقيم داخل عشة على جانب الكوبري الذي يمر فوق مجرى مائي، بجمع عبوات المياه الغازية الفارغة (الكانز) ووضعها بشجرة على الطريق كي تعكس الضوء لتنبيه السيارات والمارة أثناء عبورهم في ساعات الليل.

وقال إن هناك خطأً فنيًّا في إنشاء الكوبري منذ أكثر من 20 عامًا، حيث يقع الكوبري على جانب الطريق وليس في منتصفه، الأمر الذي تسبب في عدة حوادث راح ضحيتها عائلات بأكملها.

وأضاف أنه فعل ذلك لإنقاذ السيارات من الوقوع في المياه، وأنه ليس لديه أي عمل سوى الجلوس في هذه المنطقة لتنبيه الناس من اعوجاج الطريق.

يذكر أن "عم السيد" كان يقضي يومه في العناية بالشجرة، التي صنعها من فوارغ علب الكانز، وكنس ونظافة الكوبري، ورشه بالمياه، ثم يأخذ شبكته وينزل الترعة المجاورة للكوبري، ليصطاد بها، ثم يبيع ما يصطاده إلى المارة. 

وفي نهاية اليوم ينام داخل "عشة القش" الصغيرة المجاورة للكوبري. 

واختتم بقوله "اللي عملته بسبب خوفي على الناس، كل اللي أنا عايزه رضا ربنا، ورضا الناس عني".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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