"فنار العجمي".. غضب في مصر بعد هدم المنارة الأندلسية بالإسكندرية (فيديو)

والمبنى عبارة عن عمل فني له طراز معماري فريد من تصميم وتنفيذ الفنان التشكيلي وعميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية محمد شاكر عام 1999.

وعن الفنار المهدم قالت الدكتورة منى علي رجب، أستاذ التصوير الجداري في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، فى تصريحات محلية السبت، إن مبنى فنار العجمي شيده أستاذها الدكتور محمد شاكر، وهو عبارة عن عمل فني ثلاثي الأبعاد، يبلغ مسطحه حوالي 515 مترًا مربعًا، ويحمل أعمال فسيفساء جدارية، وزجاج معشق، ويعتبر رمزاً وعلامة مميزة للمكان، منتقدة هدم المبنى الذي أعتبرته رمزًا لأهم الأحداث التاريخية.

من جانبه قال السيد موسى، رئيس حي العجمي، في تصريحات متلفزة إن المبنى ليس أثريًا ولا تاريخيًا، وتم تنفيذ الهدم لأسباب خدمية، لأن وجود مبنى فنار العجمي كان يمثل عائقا أمام إنشاء جسر يسهم في حل الاختناق المروري في الحي، حيث من المقرر إنشاء كوبري علوي في هذه المنطقة يربط طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق الساحل الشمالي.

المناره الاندلسيه بالاسكندريه يتم هدمها:كما هدمت المساجد وهدمت بيوت الغلابة على رؤوسهم

سيهدم ملكك يا سيسي

يمهل ولا يهمل pic.twitter.com/HKIGwhLBrm — Rahmani Nouri (@RahmaniNouri) October 11, 2020

غير أن الكثير من المغردين انتقدوا هدم المبنى وقالوا إن هذا فصل آخر من فصول هدم المباني في مصر دون أدنى اعتبار لأهميته التاريخية والجمالية.

وذكّر البعض بهدم الكثير من المساجد في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى هدم منطقة مقابر الغفير الأثرية بدعوى التطوير وإنشاء طرق جديدة.

الناس اللي مستغربه من هدم المناره الأندلسية

هو حضرتك مستني ايه🤔

من عصابه هدمت المساجد

ومش بس كده دا من فجرهم هدموا المقابر الاثريه على الأموات😡

ولا احترموا تاريخ المقابر الاثري ولا احترموا حتى حرمة الاموات🤚#ارحل_يابلحة#عصابه_ولازم_تمشي pic.twitter.com/NSgizr7pEO — المهندس الثوري👷‍♂️🇪🇬 ✪ (@El__Handasa) October 10, 2020

وكان الفنان محمد شاكر قد اشتكي منذ عام تقريبا في لقاء متلفز من إهمال السلطات المحلية بالمحافظة للمنارة وعدم صيانتها من عام 2011.

وحصل الفنان محمد شاكر مؤسس المنارة هذا العام على جائزة الجامعة التقديرية، بالإضافة إلى 27 جائزة محلية ودولية في الرسم والتصوير والفنون المرتبطة بالعمارة، وعلى 201 شهادة تقدير، وميداليات، ودروع، وقلادات منذ عام 1972 وحتى الآن.

المناره الاندلسيه بالاسكندريه ما دفعتش جديه تصالح معلش😀 pic.twitter.com/9FSnrBWhjy — تيم نبض مصر (@NB0dd) October 10, 2020