فلسطين: إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا

وقالت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة (تابعة للمنظمة)، إنه جرى تأجيل جميع أنشطة الدائرة وارتباطات رئيستها عشراوي، لحين تماثلها للشفاء.

وتأتي إصابة عشراوي (74 عاما) بعد 3 أيام من إعلان المنظمة إصابة أمين سر لجنتها التنفيذية صائب عريقات، بالفيروس.

وحنان عشراوي شخصية سياسية فلسطينية، شاركت ضمن وفد منظمة التحرير في مفاوضات السلام بين 1991-1993.

وفي العام 1996، انتخبت في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس، وأعيد انتخابها لدورة أخرى عن قائمة "الطريق الثالث" عام 2006.

وإضافة إلى كونها عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تشغل عضوية المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.

ودخل أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة في حجر صحي فور اكتشاف إصابة صائب عريقات.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في فلسطين 55.556، بينها 445 وفاة، و48.407 حالة تعاف.