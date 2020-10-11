"علينا وعليك".. وقف برنامج أردني قطع الاتصال مع أحلام التميمي

وقد تم قطع الاتصال خلال مناشدة إنسانية للأسيرة المحررة لإعادة زوجها الذي طلب منه مغادرة البلاد دون أسباب.

وبدأت القصة حين أقدم مذيعا البرنامج، خلال توجيه المحررة أحلام التميمي مناشدة للعاهل الأردني، على قطع الاتصال، بذريعة عدم وضوح الصوت، وهو ما ظهر بمقطع مصور، عبر توجيه إشارات من قبل المذيعين لغرفة البث، وهو ما أثار موجة غضب في الشارع الأردني، أطلق من خلاله وسم "أحلام التميمي صوتك عالي".

"أخت أحلام.. صوتك يقطّع"

إذاعة أردنية تتذرع برداءة جودة الاتصال مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي، والتفاعل يتضامن بوسم: #أحلام_التميمي_صوتك_عالي pic.twitter.com/5FthE9huPi — AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 7, 2020

وجاء في نص البيان: "قرر مجلس الإدارة وقف البرنامج لذي يبث عبر أثير الإذاعة ما بين الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة، نظراً لحالة الجدل الأخيرة التي حدثت أثناء اتصال أجرته الإذاعة مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي لحين تبيان كامل ما جرى في هذا الاتصال وحيثيات الأمر".