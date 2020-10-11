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سياسة|الأردن

"علينا وعليك".. وقف برنامج أردني قطع الاتصال مع أحلام التميمي

الأسيرة المحررة أحلام التميمي
الأسيرة المحررة أحلام التميمي
11/10/2020

وقد تم قطع الاتصال خلال مناشدة إنسانية للأسيرة المحررة لإعادة زوجها الذي طلب منه مغادرة البلاد دون أسباب.

وبدأت القصة حين أقدم مذيعا البرنامج، خلال توجيه المحررة أحلام التميمي مناشدة للعاهل الأردني، على قطع الاتصال، بذريعة عدم وضوح الصوت، وهو ما ظهر بمقطع مصور، عبر توجيه إشارات من قبل المذيعين لغرفة البث، وهو ما أثار موجة غضب في الشارع الأردني، أطلق من خلاله وسم "أحلام التميمي صوتك عالي".

وجاء في نص البيان: "قرر مجلس الإدارة وقف البرنامج لذي يبث عبر أثير الإذاعة ما بين الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة، نظراً لحالة الجدل الأخيرة التي حدثت أثناء اتصال أجرته الإذاعة مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي لحين تبيان كامل ما جرى في هذا الاتصال وحيثيات الأمر".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا وسم #أحلام التميمي صوتك عالي احتجاجًا على قطع اتصالها خلال حديثها للإذاعة الأردنية بحجة "عدم وضوح الصوت". مطالبين بحلّ قضيتها في ظل الملاحقة الأمريكية لها.

يذكر أن أحلام هي أسيرة محررة ضمن صفقة التبادل التي أبرمتها حركة حماس، مع الاحتلال لإطلاق الجندي جلعاد شاليط، وكانت تقضي حكما بالمؤبد المكرر 16 مرة، لمساعدتها في تنفيذ عملية ضد الاحتلال في مدينة تل أبيب عام 2001. 

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، سابقاً بتسليم أحلام التميمي، بزعم مشاركتها في عمليات أدت لمقتل أمريكيين، خلال انتفاضة الأقصى، ما يشكل خطراً عليها في حال انتقلت من الأردن.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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