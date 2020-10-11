"على طريقة مبارك": السيسي يدعو للاستقرار.. ووسم "عصابة ولازم تمشي" يتصدر

وأكد السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة التي عقدت تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء" أن الاستقرار هو السبب في التقدم والنمو، محذرا من مغبة الفوضى، على حد وصفه، مثل ما حدث في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هجوم السيسي المتكرر على ثورة يناير تحت وسم "عصابة ولازم تمشي" معتبرين أنها تمثل مخاوفه من الثورة على الإجراءات الاقتصادية.

وشدد السيسي على رفض التصالح مع "الجماعات المعارضة" بسبب ما وصفه "باستباحة الشعب المصري"، مؤكدا أنه لا سبيل لمصالحة أو السماح لها بالعودة.

وتابع "لن نتصالح أبدا مع من يعمل على إيذاء المصريين، وخاصة من يريد تدمير وقتل وضياع شعب قوامه 100 مليون نسمة."

السيسي :مقدرش اتصالح مع اللي بيهد بلادي وبيأذي شعبي وولادي

وقال السيسي : "كان هناك فصيل عام 2011 يريد الوصول للحكم، وهذا الفصيل وصل إلى مبتغاه بالفعل ولكن عندما كانت الدولة منهارة ولا استقرار بها".

وأضاف أن مصر تواجه عملية "تحريك الشعب" من أجل استخدامه كأداة لهدم الدولة، وتابع: "هدفنا هو الحفاظ على الدولة المصرية وليس النظام الحاكم".

وأضاف: "يحاولون الترويج لفكرة أن الدولة غير قادرة على مواجهة التحديات حتى يسهل هدمها".

السيسي: والله والله لأحاجي الكل يوم القيامة على اللي بنعمله في بلدنا

وأكد السيسي أن من تحركوا في 2011 (ثورة يناير) تحركوا بحسن نية، لكن التحرك الذي تم ضد نهر النيل تم في نفس التوقيت.

وجدد السيسي حرصه على أن يكون واضحا في طرح جميع المشاكل على الشعب، وأنه لا يجعلهم يعيشون الوهم من خلال الوعود الكاذبة أو الخداع.

السيسي: لا أبيع وهم ولا أضحك على الناس

وتوجه السيسي بالشكر لطاقم عمل مسلسل "الاختيار" ومن اشترك وعمل في المسلسل ليخرج بهذه الصورة الرائعة، قائلًا إن المسلسل اتسم بصدق حقيقي.

وأوضح: "الوقائع بالمسلسل ليس بها مبالغة بأي شكل من الأشكال رغم أن فيها قسوة ومرارة للمصريين، متابعًا: "مسلسل واحد لن يكفي.. ولا تقدموا إلا صورا ووقائع حقيقية".

ونحن والله ننتظر هذا اليوم .. https://t.co/bn79njRiSh — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) October 11, 2020

السيسي …له واحد مخصوص يحتفظ بنظارته الشمس لما يخلعها!!!!

مينفعش السيسي يضعها في جيبه !!

عيب ما يصحش..

وده بقي موظف متعين

إسمه حامل النظارة؟!

بتقولك البطل الذي خاض حرب لا تقل عن حرب 6أ كتوبر..!!!

إتعلمتي التطبيل الاوفر ده فين

يا أبلة؟؟؟!!!#فقرت_الشعب_يابومة#عصابه_ولازم_تمشي pic.twitter.com/W7RWUqvnYd — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 11, 2020

#فقرت_الشعب_يابومة #عصابه_ولازم_تمشي

انت صاحب الافتتحات كلها…ان شاء الله انت إللى ها تفتتح جهنم ومعاك شويه زيك كدا 😎 pic.twitter.com/9Z6qsh1PJ8 — 🦂🇪🇬احمد ابو سيف 🇪🇬🦂 (@Qn7DiVaU5qjSpyg) October 11, 2020

كل مؤتمرات السيسي تشبه حفلات المدارس التي يقدم خلالها التلاميذ فقرات تمثيلية لمحاكاة أحداث تاريخية عبرت — wael kandil (@waiel65) October 11, 2020

تفتكر انو بيكلم الدول الخارجية و بيقولهم لا تصالح 🤔 دة بيكلمك انت يا عبيييييط 😂 ايوة انت يا مواطن يا كحيان بيقولك التصالح دة عندها

وهناخد منك الفلوس و هنهد بيتك برضو ونبيع ارضك للي عاوز يشتري سحيييييح امل ايه 🤣#عصابه_ولازم_تمشى pic.twitter.com/5SUqrwCnxl — God is victorious (@god_victorious) October 11, 2020

لولا المعتقلين كنت اتمنى تفضل مرعوب كده سنين

مش عارف مصيرك هيبقى زي مين

القذافي ولا البشير#عصابه_ولازم_تمشي pic.twitter.com/cEayjMHZBc — Medo sokrat (@sokratmedo) October 10, 2020

دا رأى دولة 30 يونيو فى ثورة يناير وعند كل فرصة قائد 30 يونيو ( السيسى ) وحكومته يطلعوا يشتموا فى ثورة يناير ويحملوها كل مشاكل البلد

وبعد كل دا تلاقى واحد مواليد برج الجحش لسه بيقول على 30 يونيو ثورة ويجمع بينها وبين ثورة يناير

اللى اختشوا ماتوا https://t.co/rk1LiZjWl5 — Eng. Mahmoud Soliman (@EMahmoudSoliman) October 11, 2020

و كأنها مسكونة ….

بشياطين …

من عسكر ومعرضين …

بلادي ….#عصابه_ولازم_تمشي pic.twitter.com/SqpOdON5gB — 🔴 OSSAMA … (@SEMSEM7488) October 11, 2020

هو سيادة الريس مش ناوي يطلع مرة يهرتل من غير ما يجيب سيرة ٢٠١١؟ إحنا بقينا في ٢٠٢٠ يعني.

دي تروما دي، صح؟! — الحديد مش جدع-Abolish Prisons (@ahmah_sa3eed) October 11, 2020

2011 ؟؟

اسمها ثورة 25 يناير ودي أعظم حاجه حصلت في العصر الحديث

عاشت يناير وشبابها ومحبينها ورحم الله شهدائها https://t.co/aoM3UQtHb0 — Hesham⭐ (@aboelbanat0) October 11, 2020