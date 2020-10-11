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سياسة|مصر

شيخ الأزهر يستنكر تصريحات مفتي مصر بشأن مسلمي أوربا (فيديو)

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب
11/10/2020

وغرّد الطيب، الأحد، عبر حسابه الرسمي على تويتر: (مقولة: "المسلمون إرهابيون؟!" هذه المقولة خُدِعَ بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، والحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وُجدُوا به حتى في قلب أوربا، والآن هم ضحايا الكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان).

وكان مفتي الديار المصرية، محمد شوقي علام، أدلى بتصريحات مثيرة خلال أحد البرامج التليفزيونية، قال فيها إن نصف أبناء المسلمين من الجيلين الثاني والثالث في أوربا " ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية". 

مفتي مصر يتحدث عن تزايد أعداد الدواعش في أوربا وأن أبناء المسلمين متورطون

واتهم علام المراكز الإسلامية في الخارج بتبني ما قال إنها "بعض الأجندات الإخوانية وغير الإخوانية وتمول بأموال كثيرة."

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة شيخ الأزهر، مؤكدين احترامهم الكامل لشخصه، ومشيدين بمواقفه المتكررة، والتي لا يريد منها إلا نصرة الإسلام والمسلمين على حد وصفهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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