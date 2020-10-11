شيخ الأزهر يستنكر تصريحات مفتي مصر بشأن مسلمي أوربا (فيديو)

وغرّد الطيب، الأحد، عبر حسابه الرسمي على تويتر: (مقولة: "المسلمون إرهابيون؟!" هذه المقولة خُدِعَ بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، والحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وُجدُوا به حتى في قلب أوربا، والآن هم ضحايا الكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان).

مقولة: "المسلمون إرهابيون؟!"

هذه المقولة خُدِعَ بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، والحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وُجدُوا به حتى في قلب أوروبا، والآن هم ضحايا الكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) October 11, 2020

وكان مفتي الديار المصرية، محمد شوقي علام، أدلى بتصريحات مثيرة خلال أحد البرامج التليفزيونية، قال فيها إن نصف أبناء المسلمين من الجيلين الثاني والثالث في أوربا " ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية".

مفتي مصر يتحدث عن تزايد أعداد الدواعش في أوربا وأن أبناء المسلمين متورطون

واتهم علام المراكز الإسلامية في الخارج بتبني ما قال إنها "بعض الأجندات الإخوانية وغير الإخوانية وتمول بأموال كثيرة."

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة شيخ الأزهر، مؤكدين احترامهم الكامل لشخصه، ومشيدين بمواقفه المتكررة، والتي لا يريد منها إلا نصرة الإسلام والمسلمين على حد وصفهم.

الشيخ #الطيب بيعدل الي قاله مفتي السيسي عن مسلمي أوروبا#شيخ_الأزهر https://t.co/fvK5bUV9IO — شريف أيمن – sharif ayman (@Sharifayman86) October 11, 2020

الاسلام مهد الحضارات الاسلام دين التحضر والرقي الاسلام دين الثقافه والاسلام سلام من الاذى سلام للجميع سلام علي من اراد السلام https://t.co/vLDFyQlxy5 — 🇪🇬 αɱɾ ҽιԃ (@amr_eid1907) October 11, 2020

المفتي :كفاية ضرب بقى يا مولانا 😂 https://t.co/jwpkOAzLZY — Dina Abdullhamid (@Dina24186548) October 11, 2020

مفتي الجمهورية شوقي علام ريأكت لايك .. https://t.co/PScsDwsPLw pic.twitter.com/UL61OeHonM — Ahmad H. Daqdouqi 🔱 (@AhmadDaqdouqi) October 11, 2020