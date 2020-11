حركة طالبان: نتمنى فوز ترمب في الانتخابات

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة هاتفية مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، "نأمل أن يفوز ترمب في الانتخابات وينهي الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان".

كما أعربت الحركة المسلحة عن قلقها إزاء إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، بحسب المصدر نفسه

وفي السياق نفسه، قال زعيم بارز آخر في طالبان لشبكة "سي بي إس نيوز": "عندما سمعنا أن ترمب كان مصابًا بفيروس كورونا، شعرنا بالقلق على صحته، لكن يبدو أنه يتحسن".

من جهته، قال تيم مورتو مدير الاتصالات في حملة ترمب ، في تصريح لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنه "يرفض دعم طالبان، وأنه يجب على طالبان أن تعرف أن الرئيس ترمب سيحمي المصالح الأمريكية دائمًا بأي وسيلة ضرورية".

ويرجع حماس طالبان تجاه ترمب إلى الهدف الذي يتشاطرانه، وهو إخراج القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 19 عامًا من الحرب، وهو وعد طويل الأمد من الرئيس الأمريكي الحالي.

وقبل يومين، قال ترمب عبر تويتر: يبنغي إعادة العدد القليل المتبقي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين يخدمون في أفغانستان إلى وطنهم بحلول عيد الميلاد. وهو ما رحبت به حركة طالبان.

