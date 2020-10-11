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سياسة

ترمب: أنا "محصن" ضد كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
11/10/2020

وأضاف في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "الفحوصات التي خضع لها أظهرت أنه لم يعد مصابا (بالفيروس)  وبإمكانه العودة إلى التجمعات الانتخابية من دون تشكيل أي خطر على الناس".

وتابع: "أعتقد أني سأكون محصنا. ربما لفترة طويلة، ربما لفترة قصيرة، قد تكون مدى الحياة".

وذكر أن فريقه الطبي أبلغه بأنه "خال" من كورونا، قبل أن يلقي خطاب السبت.

وفي معرض دفاعه عن أول حشد له بالبيت الأبيض، قال ترمب "كنت أقف في شرفة.. ربما كان أقرب شخص على بعد مئتي قدم".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "في حالة جيدة جدا للمضي قدما".

ومن المقرر أن يسافر ترمب إلى فلوريدا الإثنين، لحضور حملة انتخابية.

ولا دليل على أن الناس يتمتعون بالحصانة ضد الفيروس إذا أصيبوا مرة واحدة به، وتحذر المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" الأشخاص على وجه التحديد من افتراض أنهم محصنون.

والسبت، أصدر طبيب البيت الأبيض شون كونلي، بيانا أكد فيه أن ترمب لم يعد يعتبر مصدرا لانتقال كورونا.

وأشار إلى أن "الرئيس استوفى معايير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، ما يعني أنه يستطيع الخروج من الحجر الصحي من دون تشكيل أي خطر على الناس".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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