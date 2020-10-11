تبادل القصف رغم الهدنة.. وجيش أذربيجان يدمر طائرة مسيرة ومعدات أرمينية (فيديو)

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عملية إسقاط المسيرة الأرمينية من قِبل الدفاعات الجوية الأذربيجانية، جرت في ساعات الصباح الباكر ليوم الأحد.

مقتل 7 مدنيين

وقتل 7 مدنيين وأصيب 33 آخرون، في مدينة غنجة الأذربيجانية جراء هجوم صاروخي أرميني.

وأوضحت وزارة الخارجية الأذربيجانية في تغريدة على تويتر، الأحد، أن من بين المصابين أطفال دون سن الـ 18 عاما.

وأشارت النيابة العامة الأذربيجانية في بيان، أن القصف الصاروخي أدى إلى تدمير عدد من المباني السكنية، وأن فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث تحت الأنقاض.

فرق البحث والانقاذ تعمل في موقع الانفجار الذي أصيب بصاروخفي مدينة كنجه

وقال علي محمدوف أحد الناجين من القصف، إنه تمكن من الخروج من تحت الأنقاض لوحده.

وتابع قائلا: سمعت دوي انفجار ضخم ومن ثم تهدم المنزل فوق رؤوسنا، ظننت بأن زلزالا قد وقع، وبعد ذلك خرجت مع أسرتي من تحت الأنقاض.

وأضاف أن الصاروخ لم يصب منزله بشكل مباشر، بل أصاب منزل جيرانه، وأن داره تهدمت من شدة الانفجار.

وأردف قائلا: سارعت لمساعدة الجيران وابتعدنا بعد ذلك من المكان المُستهدف.

من جانب آخر، قالت امرأة تقطن المنطقة المستهدفة، إن القصف أسفر عن إصابة ولديها وأمها بجروح في الرأس والأقدام.

واستطردت قائلة "أولادي الآن في المستشفى يتلقون العلاج، لأول مرة في حياتي أعيش مثل هذه الصدمة، ما ذنبنا نحن كي نتعرض لمثل هذه المأساة".

امرأة في موقع الانفجار الذي أصيب بصاروخ في مدينة غنجه

صد هجوم للقوات الأرمينية

وتمكن الجيش الأذربيجاني من صدّ هجوم ليلي، شنته قوات أرمينية، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان الأحد، إنّ القوات الأرمينية شنت هجوما على مدار ليل السبت – الأحد، من عدة محاور على جبهة هدروت وجبرائيل، لإعادة احتلال مناطق تم تحريرها في وقت سابق.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى هدنة إنسانية من أجل تبادل الأسرى وجثث القتلى، حيث دخلت حيز التنفيذ السبت اعتبارا من الساعة 12:00 بتوقيت باكو (تغ+4).

وتم التوصل إلى الهدنة بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة، بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

"فاشية"

بدوره قال أحد ساكني المنطقة ويدعى إلهام عباسوف، إنه يجب عدم الثقة بوعود أرمينيا حيال وقف إطلاق النار.

وبين أن أذربيجان قبلت بوقف إطلاق النار من منطلق إنساني كي تتيح للجانب الأرميني أخذ جثث قتلاه من أرض المعركة.

فرق البحث والانقاذ تعمل في موقع الانفجار الذي اصيب بصاروخ خلال المعارك في كاراباخ في مدينة كنجه (رويترز)

وتابع قائلا: "نحن نعمل من منطلق إنساني لكن أرمينيا تقصفنا في أي فرصة تُتاح لها، وهذا الاعتداء يظهر للعيان فاشية الجيش الأرميني".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم كاراباخ، ردا على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.