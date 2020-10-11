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سياسة

بعد نشرها أكاذيب عنه.. الغنوشي يكسب قضية ضد "العرب اللندنية"

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي
11/10/2020

ونشرت صحيفة "العرب" تعهدًا عبر موقعها الرسمي، بـ"عدم تكرار الادعاءات المتعلقة بالسيد الغنوشي المنشورة في مقال بعنوان (النهضة في بلاد العنب والزيتون)".

اعتذار صحيفة العرب اللندنية لزعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي

 

وكانت الصحيفة نشرت المقال في الخامس من يوليو/تموز 2019، وأشارت إلى أن المعلومات الواردة فيه "نفسها إلى حد كبير المنشورة على موقع ميدل إيست أونلاين في اليوم ذاته".

وتعهدت الصحيفة بـ"دفع التعويضات والمصاريف للغنوشي".

وأعلن مكتب الغنوشي، الخميس 28 من مايو/أيار الماضي، أن محكمة العدل العليا البريطانية أصدرت حكمًا باتًا لصالح الغنوشي ضد موقع "ميدل إيست أونلاين"؛ لنشره مقالًا تضمن المعلومات عينها التي نشرتها "العرب".

ووفق التفاصيل التي أعلنها مكتب "كارتر راك" للمحاماة في لندن حينها، فإن الغنوشي ربح الدعوى ضد موقع "ميدل إيست أونلاين" الناطق بالعربية ومالكه هيثم الزبيدي (أحد الشركاء في صحيفة العرب اللندنية)، وذلك فيما يتعلق بالمزاعم التي نشرها الموقع في 5 من يوليو/تموز 2019.

وزعم المقال أن "الغنوشي يدّعي إيمانه بالديمقراطية، في حين أنه يقود حزبًا يمثل واجهة لمنظمة إرهابية، ويتسامح مع الإرهاب، ويشجعه ويدعمه بنشاط في تونس وفي الخارج، وأنه سمح لحزبه بتسلُّم أموال من دولة قطر، ما سهل للدوحة ممارسة تأثير سلبي على السياسة التونسية".

وخلصت المحكمة العليا في لندن إلى أن هذه المزاعم ليست سوى أكاذيب غير صحيحة، بعد فشل الموقعين في تقديم أي دفاع أو إثبات صحة أيٍّ من هذه الأكاذيب.

واستنكر الغنوشي بشدة هذه الادعاءات، وقال إنها "كاذبة تمامًا، وتشوه سمعته بشكل خطير".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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