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"العالم ملك عينيك".. إطلاق تطبيق "الجزيرة مباشر" للهواتف الذكية

11/10/2020

ويمكن من خلال التطبيق متابعة الجزيرة مباشر من أي مكان في العالم على الهواتف الذكية، ما يجعل "العالم ملك عينيك" حيث ينقل لك في بث مباشر، أحداثًا مختلفة في وقت واحد.

وتسعى الجزيرة مباشر إلى نقل الأحداث لحظة حدوثها. وبعد إطلاقها في 15 من أبريل/ نيسان 2005، أصبحت الجزيرة مباشر القناة الأولى في الشرق الأوسط التي تبث الأحداث مباشرة على مدار الساعة.

وتسعى القناة لإعطاء المشاهدين صوراً حية للأحداث العالمية والإقليمية، وتبث مباشرة الندوات السياسية، والمؤتمرات الصحفية، والمناقشات، والاجتماعات التي تتناول المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ويمكن للمشترك التفاعل معنا عبر منصاتنا المختلفة، سواء بالصوت والصورة، أو بالنص المكتوب.

يمكنكم إرسال تفاعلاتكم عبر موقعنا، وصفحاتنا على فيسبوك وتويتر، وأيضًا قنواتنا على يوتيوب وإنستغرام، كما نستقبل إسهاماتكم عبر تطبيقي واتساب وتلغرام.

كما يمكنكم مراسلتنا بأهم المقاطع عبر الخط الساخن

0097450978083

رابط التطبيق على Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aljazeera.ajmandroid

رابط التطبيق على APP Store

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/id594493732

المصدر : الجزيرة مباشر
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