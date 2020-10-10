مفتي مصر: نصف أبناء مسلمي أوربا "دواعش" وأغلب المراكز الإسلامية إخوانية (فيديو)

وزعم المفتي خلال لقاء أمس على فضائية "صدى البلد"، أن هذه النسبة توصلت إليها دراسة أجريت عام 2016.

وقال إن هذه النتيجة أثارت العديد من علامات الاستفهام، تؤكد جميعها أن هناك خللًا ما لدى هذه البلدان في تناولها لقضايا المسلمين، ولدى المسلمين أنفسهم الذين يعيشون هناك.

ولم يحدد مفتي مصر الجهة التي قامت بالدراسة لكنه قال إن "عدد الأوربيين في داعش يتزايد"، وأضاف "توصلنا إلى أن المراكز الإسلامية في الخارج تحتاج إلى إعادة نظر في التدريب والتأهيل والتكوين العلمي للقائد الديني في كل مركز والذي يجب أن يكون على قدر المسؤولية ليعطي صورة صحيحة للإسلام".

وقال إن "منظومة المراكز الإسلامية على مستوى العالم تتنازعها -في الغالب- أجندات مختلفة إخوانية وغير إخوانية، ويتم تمويلها بسخاء وبأشكال مختلفة لأنها تحمل خطابًا معينًا أدى بالفعل لتأزيم وتقزيم الموقف، ما جعله يُخاف منه بالفعل".

وعن ربط الإسلام بالإرهاب، قال مفتي مصر "أحزنتنا كثيرًا تصريحات ماكرون، وأدعو لفهم أفضل للإسلام من مصادره المعتبرة والمعتمدة، أما السلوكيات الفردية من بعض المسلمين فإننا ندينها لكن لا ينبغي أن تكون معيارًا ولا سندًا للحكم على الإسلام في كماله وشموله ورحمته"، داعيًا للتعاون من أجل تصحيح المسار.

وأضاف أن "الإسلام لا يعيش في أزمة لأنه جاء رحمة للعالمين، لكن فهمنا نحن للإسلام ربما هو ما يؤدي لتأزيم الموقف لأنه بعيد عن الإسلام الحقيقي المنضبط، وباتباع معايير العلماء على مر التاريخ سنصل لمنهج هادئ رصين بلا أجندات يحمي البشر والدول".

هذا ليس مفتي #مصر، هذا المدلس هو بوق للسلطة وللاستبداد وصدق من قال #عمم_على_رمم👇 https://t.co/OSSqIcewt7 — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) October 10, 2020

وأثارت تصريحات علام، موجة من الجدل والسخط على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل مغردون عن تلك الدراسة التي تحدث عنها مطالبين إياه بالكشف عن تفاصيلها وإتاحتها للجمهور للاطلاع عليها.

واعتبر ناشطون تصريحات علام بمثابة نوع من التحريض على الأقليات المسلمة في الغرب والذين يعانون بالأساس من العنصرية والاضطهاد.

شوقي علام بيقول ان 50%من الجيل الثاني والثالث من مسلمي أوروبا ينتمون

الي داعش!

كده فهمنا ان الاخوان

جماعه ارهابيه ليه!

واي حد مسلم

معارض بيبقي اخواني!

لكن احنا نفسنا نفهم

شوقي علام دين ابوه ايه#ارحل_يابلحة #منبر_الحق pic.twitter.com/V8HaLoaQ2q — 🌻MO🌻 (@moaaz_lo) October 10, 2020

انا شايف ان شوقي علام بدأ يعلي على مختار جمعة فيه منافسةجامدة بينهم في التعريض

سؤال بسيط بس لسيادة مفتي الديار المصرية.. حضرتك وصلت للنتيجة دي ازاي

و ما هو الاسلوب العلمي الاحصائي اللي اتبعته للوصول لتلك النتيجة

مع العلم ان لا وظيفتك و لا جهة عملك تملك الاختصاص في هذا المجال pic.twitter.com/E5JvZ80Qv4 — Only Me (@OnlyMe68415322) October 10, 2020

المدعو (شوقي علام) مفتي مصر يتهم نصف مسلمي أوربا بأنهم دو١عش ويدعو للتضييق على المراكز والمدارس الإسلامية هناك ؟!! أسألكم بالله هل تجدون فرقا بين هذا الخطاب وخطاب الفرنسي الحاقد #ماكرون ، بل إن خطاب (شوقي علام) والله أشد وأنكى !! https://t.co/z7AOqwzHOm — معالي الربراري (@Mrbrary) October 10, 2020

الله يلعنك يا شوقى علام… مش كفاية اللي بتعمله جوه مصر كمان بتحرض دول الغرب المسيحيه على الأقليات المسلمه فيها؟ روح الله ينتقم منك — صابر ابو الرجال (@AbualregalS) October 10, 2020

مفتي (الإفك) #شوقي_علام : 50% من الجيل الثاني والثالث من مسلمي أوروبا ينتمون إلى داعش، ويجب إعادة النظر في المراكز الإسلامية بأوروبا وتمويلها وما يدرس فيها !! — godfather (@2008_godfather) October 10, 2020