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سياسة|الجزائر

قتلى وجرحى في انفجار أنبوب غاز غربي الجزائر (فيديو)

قتلى وجرحى في انفجار أنبوب غاز غربي الجزائر
قتلى وجرحى في انفجار أنبوب غاز غربي الجزائر
10/10/2020

وقالت المديرية إنّ عمليات البحث لا تزال مستمرة لمعرفة إن كان ثمة أشخاص داخل منزلين انهارا. كما تسبب الانفجار في تضرر ستة بيوت مجاورة في حي "طريق الرقاصة".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الانفجار كان قويا وهز أرجاء المدينة.

ووفق المعلومات الأولية، فإنّ الانفجار وقع حين كان مقاول يقوم بأشغال حفر، وأصاب أنبوب غاز المدينة ما أدى إلى اندلاع حريق مهول، حسب صور بثتها قنوات محلية.

وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات الضحايا وأمر بتوجه وزراء الصحة والنقل والطاقة الى مكان الحادث، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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