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سياسة

طفل يطعم يوميا رجلا مقعدا مما يتقاضاه من عمله في محل فلافل (فيديو)

10/10/2020

ولاقى التصرف "الإنساني والنبيل" من الطفل ريدان المشولي (14 عامًا)، ثناءً وإشادات واسعة من قبل ناشطين وحقوقيين عبر منصات التواصل، لاسيما مع تزايد معدلات الفقر في البلد الذي تدور فيه حرب مستعرة منذ أكثر من ست سنوات.

ونشرت الناشطة أروى باوزير، فيديو يظهر الطفل ريدان وهو يقوم بإطعام شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أمام محل "فلافل فلسطين" الذي يعمل به قرب شارع في منطقة "جولة الرويشان".

وعلقت قائلة "لفت نظري منظر عظيم حسيت حالي أحلم وقسما بالله، شفت واحد عامل من مطعم الفلافل جالس يأكِّل مسكين بالشارع مقعد وتعبان والله منظر أبكاني".

وأضافت "يا جماعة عاد الدنيا بخير وعاد في ناس طيبة، سألت عن الولد هذا واحد بنفس المطعم اللي يشتغل فيه قالو لي اسمه ريدان، وكل يوم يجي هذا المسكين للمطعم، وهو يجلس يعشيه بيده ومن مصروفه الخاص".

وتابعت "تخيلوا كم راتبه وبكم قيمة السندويتش اللي بيدفعها لهذا المسكين كل يوم؟ والله هؤلاء الناس الذين ننحني لهم تقديرا واحتراما.. الله يرزقه بحسنة هذا المسكين.. ليت كبارنا يعتبرون ويتعلمون من صغارنا".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، بينما انهار قطاع الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض مثل الكوليرا الذي تسبّب في وفاة المئات، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافة المجاعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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