تقرير: الممرضون يعانون الإرهاق والضيق النفسي في الحرب على كورونا

وأضاف المجلس الدولي أن كثيرين من الممرضين والممرضات يتعرضون لسوء المعاملة أو التمييز خارج العمل.

وذكر المجلس بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، السبت، أن مستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين بالتمريض وغيرهم في المجال الصحي في بعض دور رعاية المسنين لا تزال غير كافية.

وقال هوارد كاتون، وهو ممرض بريطاني يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التمريض الدولي "نحن قلقون للغاية بشأن تأثير الصحة النفسية على أطقم التمريض".

وأضاف "أظهر أحدث مسح أجريناه لجمعيات تمريض وطنية أن 70 بالمئة منها (الجمعيات) قالت إن الممرضين والممرضات تعرضوا للعنف

أو التمييز، ولذلك فهي قلقة للغاية إزاء حالات ضيق نفسي شديد وضغوط على الصحة النفسية".

واستند المسح إلى ردود ما يقرب من ربع جمعيات التمريض الوطنية التابعة للمجلس في أكثر من 130 دولة.

وقال كاتون إن العاملين بالتمريض يواجهون مشكلات عدة تؤثر على صحتهم النفسية، بما في ذلك الإيذاء البدني أو اللفظي.

ويضغط مجلس التمريض الدولي من أجل توفير حماية وظروف عمل أفضل للممرضين والممرضات الذين يعملون على خط المواجهة في جهود مكافحة الجائحة.

وتابع كاتون "لا نزال نرصد مشاكل في إمدادات مستلزمات الوقاية الشخصية، ولكن يوجد بعض التحسن لا سيما في المستشفيات".

وأضاف نقلًا عن مشاركين في المسح أن بعض دور رعاية المسنين وغيرها من منشآت الرعاية في أوربا والأمريكتين لا تزال تفتقر إلى

الإمدادات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن خدمات رعاية المرضى النفسيين ومرضى الإدمان تراجعت في مختلف أنحاء العالم أثناء الجائحة، ومن المتوقع أن يتسبب كوفيد-19 في مزيد من الشقاء لكثيرين.

وفي السياق، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا بواقع 12 ألفًا و846 حالة، السبت، وهي زيادة يومية قياسية جديدة منذ بدء الجائحة نهاية العام الماضي؛ ليقفز بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و285 ألفًا و84 حالة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا إن البلاد سجلت 197 وفاة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22 ألفًا و454 حالة وفاة.

وفي أوكرانيا، قال مجلس الأمن القومي، السبت، إن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز المئة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الوفاة بالمرض في أوكرانيا هو 93 حالة وفاة، وسجلته العاصمة كييف في 8 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وقال المجلس إن أوكرانيا سجلت 256 ألفًا و266 حالة إصابة بالفيروس في المجمل حتى 10 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حين بلغ مجمل الوفيات 4 آلاف و887 وفاة.

وقالت الحكومة، أمس الجمعة، إنها ستفتح المزيد من المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس في ظل زيادة عدد الحالات في الآونة الأخيرة.

وتبحث الحكومة الكرواتية سبل تشديد إجراءات العزل العام الذي خففته تدريجيًا منذ يونيو/ حزيران المنقضي لدعم الاقتصاد.

وعالميًّا، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون أول 2019 وحتى الآن، 37 مليونًا و219 ألفًا و399 حالة، قضى منها متأثرًا بالفيروس مليون و74 ألفًا و92 مصابًا، بينما تعافت 27 مليونًا و953 ألفًا و728 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في متابعة أحدث الإحصاءات.