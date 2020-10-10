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سياسة

ترمب مستعد للتبرع ببلازما دمه لمرضى كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
10/10/2020

جاء ذلك في أول مقابلة تلفزيونية له منذ تشخيص إصابته بكورونا، قبل أسبوع.

وقال ترمب لشبكة "فوكس نيوز": "في الوقت الحالي أنا خالي من الأدوية. لا أتناول أيا من الأدوية منذ 8 ساعات على الأرجح، وهذا الأمر يسعدني حقا لأني لا أحب الدواء".

ولدى سؤاله ما إذا كان سيتبرع ببلازما دمه، بعد تعافيه من المرض، قال ترامب: "سأفعل".

وتابع: "لم يطلب مني أحد ذلك، لكن في الحقيقة سأفعل إذا طلب مني، يسرني فعل ذلك".

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن ترمب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس "كوفيد 19" بعد أن تبين إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

ونُقل إلى مستشفى عسكري في وقت لاحق من اليوم نفسه بعد أن تدهورت صحته، قبل أن يعلن أنه يشعر بتحسن، ويغادر المشفى، مساء 5 أكتوبر الجاري.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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