السويد تمنح الجنسية ليميني متطرف معادي للإسلام

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بالسويد عن بالودان الذي يتزعم حزب "سترام كورش" الدنماركي اليميني المتطرف، قوله بعد قرار منحه الجنسية السويدية، إنه يأمل أن يكون قادرا على تنفيذ كثير من الأنشطة في السويد.

ووقف بالودان وراء حرق نسخة من المصحف في مدينة "مالمو" السويدية نهاية أغسطس/آب الماضي، ما أدى إلى اضطرابات عنيفة في المدينة من قبل الجالية المسلمة.

وقبل حرق نسخة المصحف في "مالمو" أوقفته الشرطة السويدية على الحدود، ومنعته من دخول البلاد لمدة عامين.

وبعد أيام من قرار منعه دخول السويد، أعلن بالودان عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية عبر سفارتها في كوبنهاغن، مشيرا أنه يتمتع بحق الحصول على الجنسية لأن والده من أصل سويدي.

والمتطرف الدنماركي معروف عنه معاداته للإسلام، وسبق له أن دعا إلى خلو الدنمارك من المسلمين قبل الانتخابات الدنماركية في عام 2019، لكنه فشل في الانضمام إلى البرلمان.