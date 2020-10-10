البحرية التركية تدرب جنودا ليبيين على الغوص(صور)

وفي تغريدة نشرتها السبت، قالت الوزارة: "نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية ".

وأضافت: "يدرب أفراد من قيادة القوات البحرية التركية جنودا ليبيين على الغوص. سيستغرق التدريب 6 أسابيع في مدينة الخمس (تبعد حوالي 135 كيلومترا شرق مدينة طرابلس)".

وأرفقت الوزارة التغريدة بصور ملتقطة عن التدريبات.

Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek olan dalış eğitimleri veriyor. pic.twitter.com/TCaQrgWNxi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020

وفي 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وغير الدعم التركي لحكومة الوفاق الليبية موازين القوى في البلاد، إذ تمكنت قوات الوفاق من دحر مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المرتكز في بنغازي في شرق ليبيا وكان قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على العاصمة الليبية ومقاليد السلطة في البلاد.

ويحظى حفتر بدعم عسكري وسياسي من الإمارات ومصر وروسيا، كما يحظى بدعم سياسي واستخباري من دول أوربية بينها فرنسا، على الرغم من نفي باريس لذلك.