"اسمي مريم".. ماكرون يستقبل رهينة فرنسية محررة أعلنت إسلامها (فيديو)

ونقل موقع "Révolutionpermanente.tr" الفرنسي عن "صوفي"، قولها إنها "ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي"، مؤكدة أنها "أصبحت مسلمة واسمها الجديد مريم".

https://twitter.com/AbdElRaouf1441/status/1314619097129385988?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضافت لوسائل إعلام "بعد فرنسا، سأذهب إلى سويسرا، ثم أعود إلى مالي لأرى ما يحدث هناك"، وأوضحت أمام الكاميرات "تقولون صوفي.. لكن أمامكم مريم".

وأثار إعلان إسلام آخر رهينة فرنسية في العالم غضب اليمين المتطرف، وموجة جديدة من معاداة الإسلام، حسبما أظهرت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل دشن ناشطون مسلمون وسم (#ماكرون_في_أزمة) مؤكدين أن الرئيس الفرنسي هو الذي في أزمة وليس الإسلام.

إمانويل #ماكرون_في_أزمة: خرج في استقبال "صوفي" المسيحية، فوجد "مريم" المسلمة!! وضاعت من يده فرصة دعاية جديدة ضد الإسلام pic.twitter.com/XfB4EJS4jK — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) October 9, 2020

واختُطفت "صوفي" في 24 من ديسمبر/ كانون الأول 2016، على يد مسلحين في غاو شمال مالي، حيث كانت تقيم منذ أعوام وتعمل في منظمة لمساعدة الأطفال.

وتم الإفراج عنها يوم الخميس، برفقة المعارض المالي سومايلا سيسي، وإيطاليين في مالي. وفي وقت سابق الجمعة، وصلت "صوفي" إلى فرنسا، حيث كان في استقبالها الرئيس إيمانويل ماكرون.

بالأمس القريب نواب فرنسيون غادرون اجتماع البرلمان في باريس لوجود طالبة محجبة واليوم الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه يستقبل فرنسية مسلمة محجبة رغم أنفه…ولا فرق بين الحجابين كثيرا.. لله في خلقه شؤون…!#ماكرون_يسي_للاسلام#فرنسا_مرحاض_أوروبا #ماكرون_في_أزمة#ماكرون pic.twitter.com/dRk1liTvtH — 🇧🇫الكاتب محمد الأمين سَوادُغُو (@Mouhame07147575) October 9, 2020

ويرى محللون أن تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا" داخل فرنسا جاءت في أعقاب سياسة انتهجتها الحكومة تعرف بـ "قانون الانفصالية".

والخميس، انتقد عدد من المثقفين وممثلي المنظمات غير الحكومية في فرنسا، مشروع قانون للرئيس ماكرون، يجرى إعداده حاليا، بشأن محاربة الأفكار "الانفصالية والانعزالية"، واستهدافه للإسلام من خلال وصفه المسلمين بـ "الانعزاليين".

من #صوفي_بتونين النصرانية الى #مــريــم المسلمة ..

الرهينة الفرنسية المحررة تقول لوسائل الإعلام إنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي، وفاجأت الجميع بأنها أصبحت مسلمة واسمها الجديد مريم.#ماكرون_في_ازمة#ماكرون_كلب_ال_روتشيلد pic.twitter.com/IfR1sNhgT2 — تاشفين 67🇩🇿 🇵🇸 (@tachfin67) October 9, 2020

صفعه واي صفعه.. بعد وصفه ان الاسلام يمر بآزمه.. عودة مختطفه فرنسيه وقد اشهرت اسلامها وغيرت اسمها الى مريم.. ماكرون والازمه والصفعه..#ماكرون_في_أزمة pic.twitter.com/FxYoSaChlh — شاكر خلف الحجايا🇯🇴🇯🇴 (@shaker_hajaya) October 9, 2020

#ماكرون_في_أزمة بعد صدمته بإسلام الرهينة الفرنسية المحررة والتي كان يعتزم إعلان تحريرها كنصر شخصي #ماكرون_إلزم_حدك #انقلب_السحر_عالساحر https://t.co/Hf762cAKM1 — Khaled Tuwairqi خالد بن وليد الطويرقي (@KTuwairqi) October 9, 2020

#ماكرون_فى_أزمة بعد أيام من تصريحه أن الإسلام يعيش أزمة ماكرون يصاب بصدمة لدى استقباله عاملة الإغاثة صوفي التي كانت أسيرة لدى جماعة جهادية في مالي صوفي فاجئت الجميع أنها اعتنقت الإسلام و اسمها مريم لتشن ضدها حملة إعلامية طالت شخصها و اتهمت أنها أصيبت بمتلازمة ستوكهولم pic.twitter.com/zf0Gz4Gavk — مجد الإسلام (@2AaY4gILMId1qSx) October 10, 2020