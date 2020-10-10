"اسمي مريم".. ماكرون يستقبل رهينة فرنسية محررة أعلنت إسلامها (فيديو)

ونقل موقع "Révolutionpermanente.tr" الفرنسي عن "صوفي"، قولها إنها "ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي"، مؤكدة أنها "أصبحت مسلمة واسمها الجديد مريم".
https://twitter.com/AbdElRaouf1441/status/1314619097129385988?ref_src=twsrc%5Etfw
وأضافت لوسائل إعلام "بعد فرنسا، سأذهب إلى سويسرا، ثم أعود إلى مالي لأرى ما يحدث هناك"، وأوضحت أمام الكاميرات "تقولون صوفي.. لكن أمامكم مريم".
وأثار إعلان إسلام آخر رهينة فرنسية في العالم غضب اليمين المتطرف، وموجة جديدة من معاداة الإسلام، حسبما أظهرت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل دشن ناشطون مسلمون وسم (#ماكرون_في_أزمة) مؤكدين أن الرئيس الفرنسي هو الذي في أزمة وليس الإسلام.
إمانويل #ماكرون_في_أزمة: خرج في استقبال "صوفي" المسيحية، فوجد "مريم" المسلمة!! وضاعت من يده فرصة دعاية جديدة ضد الإسلام pic.twitter.com/XfB4EJS4jK
— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) October 9, 2020
واختُطفت "صوفي" في 24 من ديسمبر/ كانون الأول 2016، على يد مسلحين في غاو شمال مالي، حيث كانت تقيم منذ أعوام وتعمل في منظمة لمساعدة الأطفال.
وتم الإفراج عنها يوم الخميس، برفقة المعارض المالي سومايلا سيسي، وإيطاليين في مالي. وفي وقت سابق الجمعة، وصلت "صوفي" إلى فرنسا، حيث كان في استقبالها الرئيس إيمانويل ماكرون.
بالأمس القريب نواب فرنسيون غادرون اجتماع البرلمان في باريس لوجود طالبة محجبة واليوم الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه يستقبل فرنسية مسلمة محجبة رغم أنفه…ولا فرق بين الحجابين كثيرا.. لله في خلقه شؤون…!#ماكرون_يسي_للاسلام#فرنسا_مرحاض_أوروبا #ماكرون_في_أزمة#ماكرون pic.twitter.com/dRk1liTvtH
— 🇧🇫الكاتب محمد الأمين سَوادُغُو (@Mouhame07147575) October 9, 2020
ويرى محللون أن تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا" داخل فرنسا جاءت في أعقاب سياسة انتهجتها الحكومة تعرف بـ "قانون الانفصالية".
والخميس، انتقد عدد من المثقفين وممثلي المنظمات غير الحكومية في فرنسا، مشروع قانون للرئيس ماكرون، يجرى إعداده حاليا، بشأن محاربة الأفكار "الانفصالية والانعزالية"، واستهدافه للإسلام من خلال وصفه المسلمين بـ "الانعزاليين".
من #صوفي_بتونين النصرانية الى #مــريــم المسلمة ..
الرهينة الفرنسية المحررة تقول لوسائل الإعلام إنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي، وفاجأت الجميع بأنها أصبحت مسلمة واسمها الجديد مريم.#ماكرون_في_ازمة#ماكرون_كلب_ال_روتشيلد pic.twitter.com/IfR1sNhgT2
— تاشفين 67🇩🇿 🇵🇸 (@tachfin67) October 9, 2020
صفعه واي صفعه.. بعد وصفه ان الاسلام يمر بآزمه.. عودة مختطفه فرنسيه وقد اشهرت اسلامها وغيرت اسمها الى مريم.. ماكرون والازمه والصفعه..#ماكرون_في_أزمة pic.twitter.com/FxYoSaChlh
— شاكر خلف الحجايا🇯🇴🇯🇴 (@shaker_hajaya) October 9, 2020
والله متم نوره ولو كره الكافرون #ماكرون #ماكرون_في_أزمة #مقاطعة_منتجات_جبل_علي #ساعه_استجابه https://t.co/fpn5u6rx9B
— Mohamed ali (@ag8ra17) October 9, 2020
#ماكرون_في_أزمة بعد صدمته بإسلام الرهينة الفرنسية المحررة والتي كان يعتزم إعلان تحريرها كنصر شخصي #ماكرون_إلزم_حدك #انقلب_السحر_عالساحر https://t.co/Hf762cAKM1
— Khaled Tuwairqi خالد بن وليد الطويرقي (@KTuwairqi) October 9, 2020
بعد أيام من تصريحه أن الإسلام يعيش أزمة ماكرون يصاب
بصدمة لدى استقباله عاملة الإغاثة صوفي التي كانت أسيرة
لدى جماعة جهادية في مالي صوفي فاجئت الجميع أنها
اعتنقت الإسلام و اسمها مريم لتشن ضدها حملة إعلامية
طالت شخصها و اتهمت أنها أصيبت بمتلازمة ستوكهولم pic.twitter.com/zf0Gz4Gavk
— مجد الإسلام (@2AaY4gILMId1qSx) October 10, 2020
#ماكرون_في_أزمة
ذهب ليستقبل رهينة فرنسية كانت مُحتجزة في مالي
فتفاجئ أن السيدة أسلمت في الثمانين من عُمرها وآرتدت الحجاب وغيّرت إسمها لمريم#السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/y9n2LxaCO2
— Benezzine Rachid (@BenezzineR) October 9, 2020
#ماكرون_في_أزمة https://t.co/6QRnj3nJ68
— Al-Muhandis (@mamo217) October 10, 2020