أذربيجان: دمرنا آليات عسكرية أرمينية خرقت وقف إطلاق النار (فيديو)

وقالت الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، إن تلك الآليات حاولت خرق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في تمام الساعة 12 ظهرا اليوم السبت بالتوقيت المحلي، بعد اجتماع ثلاثي بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا استغرق أكثر من 10 ساعات في موسكو.

إلا أنه لم يعلن أي طرف مدة وقف إطلاق النار لتبادل الجثث والأسرى بما يتماشى مع وساطة ومعايير اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية، إن القوات الأرمينية انتهكت الهدنة الإنسانية بين البلدين بشكل "سافر".

وأفادت الوزارة في بيان، أن القوات الأرمينية شنت هجومين في اتجاهي (أغديرة – ترتر)، و(فضولي – جبرائيل)".

وأوضحت أن الجيش الأذري تمكن من إحباط الهجومين، ورد عليهما بالشكل المناسب.

وأضافت أن القوات الأرمينية أطلقت أيضا قذائف مدفعية على بعض التجمعات السكنية في المنطقة.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية التركية، السبت، بأن الهدنة الإنسانية المعلنة بين أذربيجان وأرمينيا "هامة إلا أنها لن تحل مكان الحل الدائم".

وأوضح البيان أن أذربيجان أثبتت لأرمينيا وللعالم برمته قدرتها على استراد أراضيها المحتلة منذ قرابة 30 عاما، بإمكاناتها الخاصة.

وأشار إلى تلقي أذربيجان وأرمينيا دعوات لوقف إطلاق النار من مختلف أنحاء العالم بدوافع إنسانية، منذ اندلاع الاشتباكات في 27 من سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولفت إلى أن أذربيجان منحت أرمينيا فرصة أخيرة للانسحاب من أراضيها المحتلة.

وأضاف البيان "وقف إطلاق النار الذي أعلن بهدف تبادل الأسرى والجثث لأسباب إنسانية خطوة أولى مهمة؛ لكنه لن يحل محل الحل الدائم".

وأكد أن تركيا شددت منذ البداية على أنها لن تدعم إلا الحلول التي تقبل بها أذربيجان، معربا عن مواصلة أنقرة دعم لباكو سياسيا وميدانيا في هذا الإطار.