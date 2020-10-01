مصر.. محامٍ مقرب من النظام يفضح كيفية اختيار نواب البرلمان (فيديو)

المحامي طارق سعيد قال في المقطع "أصحاب كثير جدا قالوا لي يا أستاذ طارق خللي بالك قبل ما تعمل الفيديو ده هيأذوك، ويحطوك في دماغهم، وهيعملوا لك".

وتابع "قعدت أسأل سؤال كده مع نفسي هو مين اللي يأذيني؟ محدش له عندي حاجة، أنا مواطن في البلد دي".

وأردف "لو أي سيادته أو حضرته، هو قاعد فترة مؤقتة وفي الآخر هو أخذ امتيازات الوظيفة بتاعته وأخذ امتيازات خدمته لينا علشان ما يذلناش".

ثم وجه حديثه للمصريين مستنكرا قبولهم لهذه الأوضاع قائلا "إنتم ازاي يا مصريين مستحملين كده؟ إزاي سايبين حقوقكم تروح كده؟ إزاي سايببن عضو مجلس تشريعي بيحط قوانين حتبقى عليكم بالفلوس؟".

وتابع "سعادته، وسيادته، وحضرته، الكلام ده انتهى، اللي مش هيحترم نفسه في البلد دي يمشي. محدش يا مصري يقودك بمصلحة اللي بيعطيك يقولك أنا هقودك".

وأضاف "وهو بيقودك يبقى رئيس جمهورية، أو رئيس الجهاز الفلاني في مصر، هو بيأخذ امتيازات، هو مش بيمن عليك، اللي يقولك هسيبك وامشي، قوله امشي فيه غيرك 100 مليون".

اسمع بقي وركز شويه علشان الي فات كله كوووم والفيديو دا كووووم تاني خالص 👌👌 : المحامي طارق سعيد جميل / وكلام خطير جدا عن كل الي بيحصل وخلاصة لحالة القرف الي احنا عايشنها دي والسكوت والتعريض وغيره 👏👏👏

وماتنساش الفولو و الشير ❤️

الجزء التاني موجود بالكومنت

👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/Bpk05MPFR0 — COACH SHREIF 3OUF( SHEKO)🔝 (@shreifouaf) September 29, 2020

حذف الفيديو

وقام المحامي بحذف الفيديو، وبث فيديو آخر، انتقد فيه تناول قنوات المعارضة المصرية للفيديو الأول قال فيه "الحقيقة أنا باعمل الفيديو ده لأن قنوات الإخوان أخذت الفيديو وفسرته على مزاجها".

وتابع "دا إفلاس، أنا بانتقد وأنا جوه بلدي، ومحدش عمللي حاجة. دولة ديمقراطية وبقول رأيي، ورأيي المجرد، مش اسافر بره وآخذ تمويل واشتم البلد".

وأضاف "أنا لما بانتقد بقول رأيي بحرية، ولا حد عمللي حاجة، ولا حد قاللي حاجة، ولا حد هددني بحاجة، لكن الإخوان المسلمين ياخدوا الفيديو ويفسروه على هواهم، لا.. لا".