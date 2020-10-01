لعنة كورونا تصيب حيوان المنك في الدنمارك

وتشعر الحكومة الدنماركية بالقلق إزاء انتقال فيروس كورونا المستجد بين المنك والبشر، وذلك عقب ظهور حالتين من هذا النوع في هولندا، خلال وقت سابق من العام الجاري.

وشملت عملية الإعدام 41 مزرعة لفراء المنك في غرب الدنمارك، إذ اكتُشف الفيروس بين قطيع الحيوانات، وكذلك 21 مزرعة فراء يُشتبه في إصابتها بالعدوى.

وقال وزير الأغذية ومصايد الأسماك، موجنز جنسن: "ينصب تركيزي الرئيسي الآن على ضمان ألا تشكل مزارع تربية حيوان المنك في "نورث جوتلاند" خطرًا في إصابة البشر، ومن ثم قررت الحكومة إعدام حيوانات المنك".

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء ضروري بالرغم من سلسلة إجراءات وقائية، وتجري حاليًّا مناقشة مسألة تعويض المربين المتضررين.

وفي الدنمارك، أصاب فيروس كورونا المستجد 28 ألفًا و369 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 651 مريضًا، في حين تعافى 21 ألفًا و309 مصابين.

وعالميًّا، أصاب الفيروس، منذ ظهوره للمرة الأولى نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 في الصين، 34 مليونًا و395 ألفًا و360 شخصًا، وأودى بحياة مليون و22 ألفًا و328 مصابًا، بينما تعافت 25 مليونًا و586 ألفًا و348 حالة، حتى اللحظة.