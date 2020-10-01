دافع عن أبيه فقتلته الشرطة.. "كلنا عويس الراوي" يتصدر في مصر

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الأمن أطلقت النار على الشاب عويس عبد الحميد علي الراوي، بعد مشادة بينهم وبين والده، خلال مداهمة منزلهم للبحث عن أحد أقاربه بدعوى مشاركته في المظاهرات المناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة الماضية إلا أنها لم تجده.

تقول بعض الروايات إن #عويس_الراوي ثار لإهانة والده عندما صفعه أحد الضباط فرد عليه الصفعة فأرداه الضابط قتيلا وهرب

يتحول عويس من مجرد مواطن مجهول إلى رمز للرجولة والعزة والإباء وسيخلد في ذاكرة المصريين على أنه رجل#كلنا_عويس_الراوى #الشرطه_في_خدمه_الكلب pic.twitter.com/7hPX9heYOy — سمير العركى (@s_alaraki) October 1, 2020

وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق جنازة الشاب بعد هتافات المشيعين المناهضة للداخلية والمطالبة بالقصاص لمقتله برصاص قوة أمنية داهمت منزله فجر الأربعاء في جزيرة العوامية بالأقصر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سماع صوت طلقات الرصاص أمام منزل القتيل، ولحظة المداهمة ومسارعة قوات الأمن في مغادرة المكان بعدها. كما قام بعضهم بتغيير صور حساباتهم على مواقع التواصل بصور الشاب الضحية مطالبين بمحاسبة الضابط الذي قتله.

وأوضح تقرير للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، أن قوات الأمن ألقت القبض على مئات الأشخاص على خلفية المظاهرات الأخيرة ضد النظام، بينهم 68 طفلا تم إخلاء سبيلهم فيما بعد، فيما تم التحقيق مع 150 متظاهرا على الأقل من قبل نيابات أمن الدولة (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) يوم 21 سبتمبر الجاري.

وكان وسم (#الداخلية_بلطجية) قد تصدر قائمة التفاعل على تويتر في مصر، عقب مقتل الراوي، وهو إحد الهتافات المرتبطة بثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك وكانت بداية شرارتها مقتل الشاب خالد سعيد على يد الشرطة آنذاك.

ويتصاعد الحشد الإلكتروني والدعوات للتظاهر يوم غد الجمعة، للمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه، تحت وسم (#جمعه_الغضب_الثانيه) وسط توقعات بتأجج الاحتجاجات المتواصلة منذ 20 سبتمبر، واتساع رقعتها.

ومنذ أيام، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات تطالب بإسقاط السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير، وتم اعتقال العشرات في محافظات عدة.

وفي الآونة الأخيرة، عدد ناشطو على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت مع أزمات وباء كورونا وسد النهضة والأزمة الليبية.

كما رصد الناشطون عبر مقاطع مصورة، شكواهم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

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وسم #كلنا_عويس_الراوي يتصدر تويتر بعد مقتله على يد الشرطة أمام والده بمنطقة العوامية في #الأقصر pic.twitter.com/pCMU0SPN2G — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 1, 2020

الداخلية بلطجية ربما يكون

تسطيح مخل للواقع البائس في مصر!

الداخلية مجرد عصا سوداء

لإرهاب الشعب

بينما البلطجية هم من يحكمون مصر منذ 68عام

راجعوا التاريخ

بعد44 يوم فقط من إنقلاب يوليو

أعدموا خميس والبقري!#كلنا_عويس_الراوي#الداخلية_في_خدمة_الكلب #الداخليه_بلطجيه#save_luxor — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 1, 2020

صدق اللي قال #الشرطه_في_خدمه_الكلب قتل وسحل وظلم وفجر ، جرائم يرتكبها جهاز من المفترض أن يعمل لخدمة الشعب ولكنه أصبح أداة قمع وتنكيل في يد السلطة. بكره يا باشا الثورة تقوم

متخليش عالكتف نجوم#الداخلية_بلطجية #الشعب_يريد_إسقاط_النظام #ارحل_يا_سيسي

#كلنا_عويس_الراوي pic.twitter.com/tyAAx7l38n — Osama Gaweesh (@osgaweesh) October 1, 2020

تخيل يبقي كل جرمك انك رفضت الاهانة لابوك من ضابط شرطة وسخة فدفعت عمرك ثمن رجولتك عاشت راجل من ضهر راجل وموت شهيد حق جاااي ي ولد صعيد مصر #كلنا_عويس_الراوي https://t.co/2gHAmzcVE4#كلنا_عويس_الراوي pic.twitter.com/o27xmzz97y — عمو وائل (@wJm4OOr9weIRDat) October 1, 2020

بعد نحو أسبوعين من تورطها في قتل مواطن بالجيزة.. ضحية جديدة لرصاص الشرطة في #الأقصر

ووسم #كلنا_عويس_الراوي يتصدر تويتر pic.twitter.com/c1qxCMhp4Y — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 1, 2020

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