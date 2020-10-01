"حرام عليك يا ريس".. صرخة سيدة هدمت الحكومة المصرية منزلها (فيديو)

ووجهت حديثها السيسي قائلة "لقد قلت أنت ورئيس الوزراء (مصطفى مدبولي) لن تُهدم بيوتٌ مأهولة بالسكان، ونحن ثلاث أسر في بيت هُدِم وأصبحنا في الشارع".

وأضافت "تهجمت علينا الحكومة ورموا أغراضنا في الشارع، ودخلت العناية (المركزة) ولدي ما يُثبت صحة أقوالي"، وتساءلت "لماذا تفعلون بنا ذلك؟ لصالح من تُرمى ثلاث عائلات في الشارع؟ نحن في هذا البيت من قبل عام 1973؛ فلماذا تخرجنا حكومتك من بيتنا يا ريس؟".

وكان الفنان ورجل الأعمال محمد علي (المقيم في إسبانيا) قد دعا المصريين للخروج في مظاهرات مناهضة للسيسي، والمطالبة برحيله من الحكم، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، فضلًا عن تدهور الحالة المعيشية للمصريين، واستحداث قانون التصالح على مخالفات البناء مع الدولة، والذي استنزف جيوبهم.

وخرجت مظاهرات في عدد من محافظات مصر، يوم 20 سبتمبر/أيلول، ثم استمرت لثمانية أيام وسط تأييد من قوى سياسية (منها تحالف دعم الشرعية، حركة الاشتراكيون الثوريون، حزب الدستور) لمطالب المتظاهرين.

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