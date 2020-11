بايدن يعتبر أن ترمب "عار وطني" والأخير يرد "سيحطم أمريكا"

جاء ذلك غداة المناظرة الأولى التي جمعتهما مساء الثلاثاء وأثارت ضجة واسعة.

وفيما يبدو محاولة منه لنزع صورة "جو النعسان" التي يسعى الرئيس الجمهوري لإلصاقها به، انطلق المرشح السبعيني عبر القطار إلى ولايتي أوهايو وبنسلفانيا العماليتين.

Chip in to help us take this train all the way to 1600 Pennsylvania Ave: https://t.co/i5hXFouYHi pic.twitter.com/jzlKzUO0MJ — Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020

ورغم الجلبة التي عمت المناظرة، بدا المعسكر الديموقراطي واثقا من الأداء الذي قدّمه مرشّحه (77 عاما) الذي صمد أمام هجمات ترمب أمام عشرات ملايين الأمريكيين، وقوفاً ومن دون أي استراحة كما تنص قواعد البرنامج، ليثبت أنه ليس "نعساً" كما يسمّيه ساخراً ترمب (74 عاماً).

Donald Trump showed the country last night just how unfit he is to be president. If you weren't able to bear watching it, we condensed it down to one minute for you: pic.twitter.com/uopjSrldzn — Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020

وقال جو بايدن من محطة قطار كليفلاند إنه "خلال 4 أعوام من الرئاسة، لم يلتزم بوعده، لقد نسي "الأمريكيين المنسيين" الذين وعد بالدفاع عنهم".

وأضاف "تحلّوا بالثقة، لقد عدنا".

ولاحقاً، قال نائب الرئيس السابق باراك أوباما في إحدى محطات حملته بأوهايو قبل انطلاقه إلى بنسلفانيا "ربما لا ينبغي عليّ أن أقول هذا لكن أجد أنّ الطريقة التي قاد بها الرئيس الولايات المتحدة عار وطني".

ويقف المرشح الرئاسي وزوجته جيل بايدن وقفاتٍ عدة في الولايتين المهمتين اللتين فاز بهما ترمب عام 2016.

لكنّ ترمب انتزع الانتصار بصعوبة في بنسلفانيا التي اعتادت لأعوام التصويت للديموقراطيين. ويمكن في حال عاد الوضع إلى حاله السابقة أن يمهد طريق البيت الأبيض أمام بايدن المتصدر في الاستطلاعات الوطنية والولايات المهمة.

"سيحطم بلدنا"

ومن واشنطن التي عاد إليها ليلاً، قدّم الرئيس حصيلة سلبية للمناظرة على تويتر، قبل أن يشارك في تجمع بمينيسوتا مساء الأربعاء.

واعتبر ترمب أن خصمه يمثل تهديدا على قطاع الطاقة وحق حمل السلاح و"القانون والنظام". وأضاف "سيحطم بلدنا!".

وقال ترمب في تغريدة له عبر تويتر: الليلة الماضية فعلت ما رفضت وسائل الإعلام الفاسدة القيام به، لقد قمت بتحميل جو بايدن المسؤولية عن 47 عامًا من الأكاذيب ، و 47 عامًا من الخيانة، و 47 عامًا من الفشل. الأمة كلها رأت الحقيقة – جو بايدن أضعف من أن يقود هذا البلد.

Last night I did what the corrupt media has refused to do: I held Joe Biden Accountable for his 47 years of lies, 47 years of betrayals, and 47 years of failure. The whole nation saw the truth — Joe Biden is too weak to lead this Country! pic.twitter.com/8WepHOC0XN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديموقراطية عبر محطة "إم إس ان بي سي"، "لقد شهدتهم على صدق جو بادين ورأيتم الفرق معه".

بايدن يتقدم

وعند كل مناظرة تجري وسائل إعلام أمريكية استطلاعات سريعة للرأي لمعرفة من فاز بها.

وأظهر استطلاع لمحطة "سي بي إس" أن جو بايدن تقدم بشكل طفيف على ترامب، إلا أن 69 % من المشاهدين أعربوا خصوصاً عن "امتعاضهم" من أجواء المناظرة.

لكن ينبغي الإشارة إلى أن المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون فازت العام 2016 بالمناظرات الثلاث أمام دونالد ترمب الأمر الذي يخفف من أهمية هذه المواجهات.

لكنّ الفرق عن العام 2016 هو أن المرشح الديموقراطي وخلافا لكلينتون تمكن من الاستناد إلى السنوات الأربع لولاية ترمب. ولم يتوان جو بادين عن التذكير بحصيلة كوفيد-19 البالغة 200 ألف وفاة. وقال "نشكل 4% من سكان العالم ولدينا 20% من الوفيات".

ووصف بايدن ترمب بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة" و"مهرج" و"جرو بوتين". وأكد "الجميع يعرف أنه كذّاب" قبل أن يصيح في وجهه "هلا تخرس يا رجل".

وبسبب ردود الفعل السلبية، سرعان ما أعلن المنظمون وضع قواعد جديدة وذلك "للحفاظ على النظام" خلال المناظرتين المقبلتين في 15 و22 تشرين الأول/أكتوبر.

"لا تمت للذكاء بصلة"

في المقابل هاجم ترمب المرشح الديموقراطي الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي، قائلاً له "أنت لا تمتّ للذكاء بصلة".

وعمد الرئيس الأمريكي المرشح لولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل إلى وصف منافسه بأنّه "دمية في يد اليسار الراديكالي" سواء بشأن قضايا الصحة أو الأمن أو المناخ.

وتعرض ترمب المتخلّف عن بايدن في استطلاعات الرأي، لانتقادات شديدة من المعسكر الديموقراطي بسبب جوابه المبهم عندما سأله الصحافي إن كان مستعداً للتنديد بالمنادين بتفوق البيض مثل "براود بويز".

وفي النهاية دعا الرئيس الأمريكي جماعة "براود بويز" إلى "التراجع والبقاء جاهزين" (ستاند باك أند ستاند باي). ويبدو أن هذه المجموعة سارعت إلى اعتماد هذا الشعار الذي بثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه الجماعة اليمينية المتطرفة التي شُكلت عام 2016 ضالعة في أعمال عنف عدة استهدفت متظاهرين مناهضين للعنصرية في حركة "بلاك لايفز ماتر".