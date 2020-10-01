"الداخلية بلطجية".. اشتباكات في الأقصر بعد مقتل شاب برصاص الشرطة (فيديو)

وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق جنازة الشاب بعد هتافات المشيعين المناهضة للداخلية والمطالبة بالقصاص لمقتله برصاص قوة أمنية داهمت منزله فجر الأربعاء في جزيرة العوامية بالأقصر.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الأمن أطلقت النار على الشاب عويس عبد الحميد على، بعد مشادة بينهم وبين والده، خلال مداهمة منزلهم للبحث عن أحد أقاربه بدعوى مشاركته في المظاهرات المناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة الماضية إلا أنها لم تجده.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سماع صوت طلقات الرصاص أمام منزل القتيل، ولحظة المداهمة ومسارعة قوات الأمن في مغادرة المكان بعدها.

وخلال ساعات تصدر وسم (#الداخلية_بلطجية) قائمة التفاعل على تويتر في مصر، وهي إحدى الهتافات المرتبطة بثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك وكانت بداية شرارتها مقتل الشاب خالد سعيد على يد الشرطة آنذاك.

الشاب #عيسى_الراوي شهيد قرية #العوامية في #الاقصر

قتله ضابط شرطة مجرم ظلما امام والده في بيته لانه رد صفعة الضابط الذي صفع والده امامه

العصابات التي اطلقها #السيسي لاتفهم وظيفة الشرطة ومعنى الأمن فتحولوا لاذلال الشعب لتكريس الطغيان والاستبداد والفساد

كفاية#مصر_تنتفض#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/VvklKYeO2e — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) September 30, 2020

ويتصاعد الحشد الإلكتروني والدعوات للتظاهر يوم غد الجمعة، للمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه، تحت وسم (#جمعه_الغضب_الثانيه) وسط توقعات بتأجج الاحتجاجات المتواصلة منذ 20 سبتمبر، واتساع رقعتها.

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

اللي بيحصل في #الأقصر دلوقت فُجر من كلب كرسي وعد بلطجية الداخلية ان اللي هيقتل مواطن مش هيتحاسب فبلطجي قتل وناس الأقصر عاوزين تار ابنهم و #الشرطه_في_خدمه_الكلب و #الداخلية_بلطجية — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 30, 2020

ومنذ أيام، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات تطالب بإسقاط السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير، وتم اعتقال العشرات في محافظات عدة.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى النزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأسبوع الماضي، السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 من سبتمبر/أيلول 2019.

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لا يوجد معارضة يمكنها إزاحة نظام #السيسي اليوم، إذ من بالساحة إما صمتوا بإرهاب النظام وبسجونه وغالبية تمارس بزنس المعارضة والإتجار بأوجاع الشعب.. إزاحة النظام تحتاج بزوغ قيادات شابة قادرة على التعامل مع معطيات المرحلة بعيدا عن التجمد والبزنس#الداخلية_بلطجية#الشرطه_في_خدمه_الكلب — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 1, 2020

الداخلية بلطجية ربما يكون

تسطيح مخل للواقع البائس في مصر!

الداخلية مجرد عصا سوداء

لإرهاب الشعب

بينما البلطجية هم من يحكمون مصر منذ 68عام

راجعوا التاريخ

بعد44 يوم فقط من إنقلاب يوليو

أعدموا خميس والبقري!#كلنا_عويس_الراوي#الداخلية_في_خدمة_الكلب #الداخليه_بلطجيه#save_luxor — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 1, 2020

عندما يسقط السيسى و أعوانه سينظر للداخلية صارخا، باكيا "يا ولاد الكلب، ضيعتونى"#الداخلية_بلطجية — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 1, 2020

الاخوان كان اقوي حزب مؤثر شوفوا العسكر عملوا فيهم ايه قتل واعتقال وتشريد وحطينا جزمة في بوقنا ع الظلم ده .اللي بيحصل في الأقصر لو موقفتوش جنب اخواتكم هيقتلونا ويشردونا ويعتقلونا انتفضوا 🌋🌋🌋#الداخلية_بلطجية#الشعب_يريد_إسقاط_النظام#الشرطه_في_خدمة_الكلب#save_luxor pic.twitter.com/t11soS0r5A — ahmed_من غير ذكر اسم (@the_adventure3) October 1, 2020

عارفين لو متحركتوش هتلاقوا 👇👇

فرعون مصر هيطلب من كلابه تقتل كل طفل وتعتقل كل رجل ولكم في قصة سيدنا موسي عبرة 🤔🤔انتفضوا مع اخواتنا في الاقصر لا تتركوهم وحدهم كما تركتوا سينا 🌋🌋🌋🤔#الداخلية_بلطجية#الشعب_يريد_إسقاط_النظام#الشرطه_في_خدمة_الكلب#الأقصر#save_luxor pic.twitter.com/1RwxxNaM5P — ahmed_من غير ذكر اسم (@the_adventure3) October 1, 2020