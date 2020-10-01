البث الحي
سياسة|أمريكا

البنتاغون: ارتفاع معدلات الانتحار بين شباب المجندين الأمريكيين

ارتفاع عدد حالات الانتحار بين المجندين الأمريكيين
ارتفاع عدد حالات الانتحار بين المجندين الأمريكيين
1/10/2020

ورصدت البيانات زيادة حالات الانتحار بشكل رئيسي بين المجندين الذكور، الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، الخميس.

ووفق بيانات البنتاغون، فإن 498 فردًا من القوات العاملة -في المجمل- انتحروا العام الماضي. 

وارتفعت حالات الانتحار بين أولئك المنخرطين في الخدمة الفعلية في كل سلاح عسكري إلى 9.25 لكل 100 ألف جندي في عام 2019، مقارنة بـ 4.20 لكل 100 ألف جندي من أفراد الخدمة في عام 2014.

وأوضحت البيانات أنه في عام 2018، توفى 326 جنديًا في الخدمة الفعلية بهذه الطريقة، وفي عام 2019 كان العدد 344، في حين تبين أن حالات الانتحار بين الحرس الوطني وقوات الاحتياط بقيت في المستويات نفسها بين عامي 2014 و2019.

اقرأ أيضًا:

لبنان: تفاصيل أربع حالات انتحار خلال 24 ساعة (فيديو)

وفاة شاب يمني ألقى بنفسه من برج في القاهرة (فيديو)

انتحار ملياردير شهير بإطلاق رصاصة على رأسه

بعد انتحار 3 مراهقات بالسم.. شاب مصري يلقي بنفسه من أعلى الهرم

"هموت من القهر".. استغاثة أب مصري بعد انتحار طفلته (فيديو)

مصري يشنق نفسه في بث مباشر على فيسبوك

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

إسرائيل وأوربا تبحثان خط سكة حديد بين "المتوسط" والخليج.. ما أثره على مصر؟

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الجزيرة)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه