أقمشة تركية مقاومة لكورونا تدمر الفيروس خلال 10 دقائق

وأخضعت الشركة النسيج الذي جرى إنتاجه ويحتوي على أيونات الفضة، لاختبارات في مختبر الأحياء الدقيقة بجامعة يدي تبه التركية.

وبعد شهرين من العمل المختبري والدراسات الشاملة، تم التأكيد على أن أيونات الفضة الموجودة في الأقمشة، قضت على فيروس كورونا بنسبة 83%.

وقال حسن آلتينصو، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه ومنذ بداية انتشار وباء كورونا وتحوله إلى جائحة، شهدت بعض البلدان أزمات في توفير المعدات الوقائية، خاصة فيما يتعلق بالكمامات.

وأضاف إن شركته بدأت منذ اندلاع الوباء، بصناعة كمامات طبية، وأجرت أبحاث حول أفضل أنوع الأقمشة الممكن استخدامها في صناعة الكمامات الطبية، وأن نتائج الأبحاث أشارت إلى أن أيونات الفضة قادرة على إظهار أداء فعال في مكافحة الفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا.

وقال آلتينصو: بدأنا بتوريد المواد الخام رغم الصعوبات التي شهدها قطاع الشحن الجوي بسبب تفشي الوباء. ثم بدأنا بإجراء تجارب عملية وأنتجنا لأول مرة خيوطا تحتوي على أيونات الفضة.

وتابع: أنتجنا أقمشة فعالة في عملية الترشيح، باستخدام خيوط أيونات الفضة وتقنية المضاعفة في طبقات النسيج، ثم أنتجنا كمامات طبية باستخدام تلك الأقمشة وأرسلناها إلى المختبرات للتأكد من فعاليتها.

ولفت آلتينصو أن شركته عملت بالتعاون مع مركز بورصة للتنسيق التكنولوجي والبحث والتطوير، وأنها لاحقا، أرسلت عينات لمنتجاتها من الكمامات الطبية إلى مختبر أيكوتكس (Ekoteks) العالمي والمنظمة الدولية للمعايير.

وأوضح، إن النتائج كانت إيجابية للغاية، من حيث خصائص الترشيح والقضاء على الأحياء الدقيقة والفيروسات والميكروبات، بما في ذلك فعالية هذه الأقمشة ضد فيروس كورونا.

أقمشة لأغطية الأسرة في المستشفيات

ولفت آلتينصو إلى أن شركته عمدت إلى إخضاع هذا النوع من الأقمشة، لاختبارات في مختبرات جامعة يدي تبه، للتأكد أكثر من فعاليتها في القضاء على الفيروس.

وتابع: أرسلنا نماذج من الأقمشة المصنعة، التي تحتوي على أيونات الفضة، إلى مختبرات الجامعة، حيث أجريت عليها الدراسات اللازمة لمدة شهرين (60 يوما).

وأوضح آلتينصو أن الدراسات أظهرت أن الأقمشة المحددة تمكنت من تدمير 83% من فيروسات كورونا في غضون 10 دقائق.

وأضاف: يمكن لأيونات الفضة الموجودة في هذا النوع من الأقمشة أن تُدخل في استخدامات متعددة ومجالات كثيرة، ترفع من كفاءتها وفعاليتها المختبرية.

و تابع: ولا يتم استخدام هذا النوع من الأقمشة في الكمامات الطبية فقط، بل يمكن استخدامها في إنتاج أغطية الأسرة في المستشفيات والمناشف والعديد من المنتجات النسيجية.