البث الحي
سياسة

أردوغان يهاجم الاتحاد الأوربي: كيان ضحل خاضع لليونان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
1/10/2020

وقال أردوغان، في كلمة في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، إن " الاتحاد الأوربي بخضوعه لليونان وقبرص تحول إلى كيان ضحل وغير فعال وبلا أفق".

وأضاف أنه " لا توجد أزمة واحدة في منطقتنا جرى حلها بمبادرة من الاتحاد الأوربي، بل على العكس فإن كل أزمة تدخل فيها الاتحاد تكبر وتكتسب أبعادا جديدة".

وأكد أن الخيار الأساسي لتركيا هو حل الخلافات القائمة بشأن تقاسم الإمكانات السياسية والاقتصادية في المتوسط ​​بشكل عادل.

وأشار أردوغان إلى أن البرلمان التركي الذي دعم بصدق الأشقاء في قبرص التركية وأذربيجان ومناطق أخرى أظهر أنه "أمل أمتنا وجميع أصدقائنا".

وبخصوص الاقتصاد التركي، قال أردوغان إنه بعد تعرضه للعديد من الهجمات والصدمات أصبح أكثر قوة وجاهزية للتعامل مع الأزمات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

إسرائيل وأوربا تبحثان خط سكة حديد بين "المتوسط" والخليج.. ما أثره على مصر؟

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الجزيرة)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه