أردوغان يهاجم الاتحاد الأوربي: كيان ضحل خاضع لليونان

وقال أردوغان، في كلمة في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، إن " الاتحاد الأوربي بخضوعه لليونان وقبرص تحول إلى كيان ضحل وغير فعال وبلا أفق".

وأضاف أنه " لا توجد أزمة واحدة في منطقتنا جرى حلها بمبادرة من الاتحاد الأوربي، بل على العكس فإن كل أزمة تدخل فيها الاتحاد تكبر وتكتسب أبعادا جديدة".

وأكد أن الخيار الأساسي لتركيا هو حل الخلافات القائمة بشأن تقاسم الإمكانات السياسية والاقتصادية في المتوسط ​​بشكل عادل.

وأشار أردوغان إلى أن البرلمان التركي الذي دعم بصدق الأشقاء في قبرص التركية وأذربيجان ومناطق أخرى أظهر أنه "أمل أمتنا وجميع أصدقائنا".

وبخصوص الاقتصاد التركي، قال أردوغان إنه بعد تعرضه للعديد من الهجمات والصدمات أصبح أكثر قوة وجاهزية للتعامل مع الأزمات.