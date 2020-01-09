مسلمو إسبانيا يشتكون من قلة المقابر الخاصة بهم

قال اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا إن العدد المحدود من المقابر الإسلامية يعد من أكبر المشاكل التي يعاني منها نحو مليوني مسلم يعيشون في البلاد.

وقال تقرير للاتحاد إن 35 بلدية فقط من أصل 8131 بلدية بإسبانيا، يوجد بها مقابر إسلامية.

وأوضح التقرير أن الإسلام هو ثاني أكثر الديانات شيوعا بعد المذهب الكاثوليكي في إسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن 95 في المئة من الجمعيات الإسلامية في البلاد ليس لديها مقابر.

وأضاف التقرير أن معظم المقابر الإسلامية المتوفرة حاليا تقع على شكل قطع داخل مقابر البلديات، وهو ما يتسبب بمشكلة كبيرة في أداء الواجبات الدينية.

وذكر التقرير أن المقابر الإسلامية في إسبانيا توجد في: منطقة الأندلس (11) وكتالونيا (5) وفالنسيا (4) وكاستيا وليون (3) وجزر الكناري (2).

وأوضح أن هناك مقبرة واحدة فقط في مناطق مثل مدريد والباسك وأستورياس وأراغون ومورسيا.

وبيّن التقرير أن المسلمين يشعرون بالحزن إزاء الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على التراخيص الخاصة بالمقابر من البلديات.