شاهد: مقتل طفلين جراء قصف لقوات حفتر جنوبي طرابلس

تداول ناشطون ليبيون مقطعاً مصوراً لطفلين قتلا في قصف استهداف منزلهما في عين زارة خلف سجن الرويمي جنوبي العاصمة الليبية طرابلس من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأفادت قناة (ليبيا الأحرار) المحلية أن الطفلين عائشة ومحمد الزنكال قضيا نتيجة إصابتهما بقذيفة هاون أطلقها مسلحو حفتر فيما أصيب الأب والأم الحامل واللذين يرقدان في العناية المركزة في منطقة عين زارة.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، إفشالها مخططا لقوات متعددة الجنسيات لدخول طرابلس، في وقت قال وزير الداخلية فتحي باشاغا، إن الإمارات تمد حفتر بمرتزقة من شركة روسية، وآخرين من ميليشيا الجنجويد السودانية (قوات الدعم السريع).

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.