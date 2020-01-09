شاهد: لبنانيون يقتحمون مبنى شركة الكهرباء والجيش يتدخل لإخراجهم

نشرت وسائل إعلام محلية فيديوهات تظهر اقتحام متظاهرين مقر شركة الكهرباء في منطقة قاديشا شمالي لبنان، ما استدعى تدخل الجيش لإخراجهم بعد قيام أحدهم بتكسير زجاج داخل المبنى.

وجاء الاقتحام على خلفية قطع الشركة للكهرباء عن المنطقة.

وتشهد لبنان احتجاجات منذ أمس وحتى اليوم، بسبب أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

وتصدر وسم #لبنان_ينطفي قائمة الأعلى تفاعلا في لبنان، فيما حل وسم #وين_راحت_الكهربا في المركز الثالث.

وتمر البلاد بحالة الطقس السيئ، سقوط أمطار بغزارة وتساقط الثلوج في مناطق متفرقة، مما تسبب في وقوع حوادث وعرقلة حركة المرور وتوقف سير السيارات في الشوارع.

كما حدث انهيار للطريق في منطقة الأشرفية، مما تسبب في خسائر مادية.

ونبه حساب "التحكم المروي" على تويتر، إلى ضرورة القيادة بحذر ووضع المثلث التحذيري مكان الحوادث، حفاظا على السلامة وتفاديا للمخاطر أثناء المطر.

دخول ثوار طرابلس الى شركة كهرباء قاديشا في المنطقة احتجاجًا على انقطاع الكهرباء واحتمال انقطاعها التام خلال أسبوع بالتزامن مع قطع لأوتوستراد البداوي والتبانة والميناء#لبنان_ينتفض #لبنان_ينطفئ pic.twitter.com/DB1GLfTGfn — ميم (@ichbinMira_) January 8, 2020

دخول ثوار طرابلس الى شركة كهرباء قاديشا في المنطقة احتجاجًا على انقطاع الكهرباء واحتمال انقطاعها التام خلال أسبوع بالتزامن مع قطع لأوتوستراد البداوي والتبانة والميناء#لبنان_ينتفض #لبنان_ينطفئ pic.twitter.com/DB1GLfTGfn — ميم (@ichbinMira_) January 8, 2020

https://twitter.com/NZ4HlMsqFvzu642/status/1215001642485067776?ref_src=twsrc%5Etfw

الجيش يعمل على إخراج المتظاهرين من داخل شركة قاديشا في طرابلس#لبنان_ينتفض#القرار_للشعب pic.twitter.com/ynITCY1blD — Rαɱα🦋 (@Ram7Leb) January 8, 2020

https://twitter.com/mVlEtR7kbJL28n9/status/1214991994847727616?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/YaBoiiiAli/status/1215190722837712896?ref_src=twsrc%5Etfw

اشتباكات بين الجيش والثوار امام شركة قاديشا في طرابلس بعد دخولهم الى الشركة واستعمال قنابل مسيلة للدموع تعتيم اعلامي#لبنان_ينتفض#لبنان_ينطفئ pic.twitter.com/8lBU5cq4DQ — ميم (@ichbinMira_) January 8, 2020