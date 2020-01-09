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سياسة|لبنان

شاهد: لبنانيون يقتحمون مبنى شركة الكهرباء والجيش يتدخل لإخراجهم

تشهد لبنان احتجاجات منذ أمس وحتى اليوم بسبب أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد
تشهد لبنان احتجاجات منذ أمس وحتى اليوم بسبب أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد
9/1/2020

نشرت وسائل إعلام محلية فيديوهات تظهر اقتحام متظاهرين مقر شركة الكهرباء في منطقة قاديشا شمالي لبنان، ما استدعى تدخل الجيش لإخراجهم بعد قيام أحدهم بتكسير زجاج داخل المبنى.

وجاء الاقتحام على خلفية قطع الشركة للكهرباء عن المنطقة.

وتشهد لبنان احتجاجات منذ أمس وحتى اليوم، بسبب أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

وتصدر وسم #لبنان_ينطفي قائمة الأعلى تفاعلا في لبنان، فيما حل وسم #وين_راحت_الكهربا في المركز الثالث.

وتمر البلاد بحالة الطقس السيئ، سقوط أمطار بغزارة وتساقط الثلوج في مناطق متفرقة، مما تسبب في وقوع حوادث وعرقلة حركة المرور وتوقف سير السيارات في الشوارع.

كما حدث انهيار للطريق في منطقة الأشرفية، مما تسبب في خسائر مادية.

ونبه حساب "التحكم المروي" على تويتر، إلى ضرورة القيادة بحذر ووضع المثلث التحذيري مكان الحوادث، حفاظا على السلامة وتفاديا للمخاطر أثناء المطر.

 

https://twitter.com/NZ4HlMsqFvzu642/status/1215001642485067776?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

https://twitter.com/mVlEtR7kbJL28n9/status/1214991994847727616?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

 

https://twitter.com/YaBoiiiAli/status/1215190722837712896?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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