شاهد: قائد شرطة في العراق يهدد بقتل المتظاهرين

تداول ناشطون عراقيون مقطع فيديو لقائد شرطة محافظة واسط بالعراق، يهدد المتظاهرين بإنهاء حياة أي متظاهر يقطع شارعا أو يحرق إطارات أو يمنع طلبة من الدوام.

وكرر القائد الشرطي في تهديده عبارة "أنهيه من الوجود" مهددا ومشيرا بعلامة المسدس، وهو ما لقي استهجانا وتنديدا من رواد مواقع التواصل بالعراق.

مطالبات بالمحاسبة

وطالب ناشطون بالقبض على القائد ومحاسبته بسبب تهديداته العلنية المخالفة للقانون، معترضين على خطابه المخالف للحقوق الدستورية المتعلقة بالتظاهر السلمي والإضراب عن العمل.

يذكر أن القائد الجديد تم تعيينه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو القائد الرابع لشرطة محافظة واسط منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في العراق.

واندلعت المظاهرات في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجا على الفساد ونقص الخدمات، وسقط فيها العشرات من القتلى والمصابين، في وقت قدمت فيه الحكومة حزمة إصلاحات لم يقبل بها المحتجون.

الشرطة في واسط تنهي عمل قوات مكافحة الدوام 😅 pic.twitter.com/9ZjaNFqkAQ — سارة عبد الكريم خلف/Sarah Khalaf (@Saraakhalaf1) January 8, 2020

https://twitter.com/nl1khoI8lWK2Aog/status/1214894665310363650?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/rahmaamer96/status/1214896344298639360?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/v_ooj/status/1214902115300204544?ref_src=twsrc%5Etfw