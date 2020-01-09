سي إن إن: نصف مليار محاولة اختراق لمواقع أمريكية يوميًا منذ مقتل سليماني

قال باحثون في مجال أمن الإنترنت ومسؤولون أمريكيون، إن محاولات القرصنة العالمية الناشئة في إيران تضاعفت 3 مرات تقريبا، لتصل لنحو نصف مليار محاولة يوميا بعد مقتل اللواء قاسم سليماني.

وقُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد يوم الجمعة الماضي ودُفن أمس عقب ضربة إيرانية لقاعدتين أمريكيتين في العراق ردًا على مقتله.

وأوضح باحثون ومسؤولون أن محاولات الاختراق حققت نجاحًا محدودًا، وفق محطة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت شركة أمن الشبكات "كلود فلير"، إن المحاولات الإيرانية لاختراق مواقع حكومية أمريكية، ازدادت بنحو 50%، وعلى مدار يومين، وتضاعفت الهجمات ثلاث مرات تقريبًا ضد أهداف في جميع أنحاء العالم ووصلت إلى نصف مليار محاولة يوميًا، وترجح الشبكة أن عدد المحاولات الحقيقي ربما أعلى ذلك.

وأشار مدير الشركة في مقابلة مع المحطة، إلى تزايد محاولات القرصنة من دول أخرى إلى جانب إيران، وهو ما يفسره بأن المتسللين الإيرانيين المحترفين ربما يخفون مواقعهم الحقيقية، أو أن هناك مهاجمين غير إيرانيين يستغلون الفوضى الحالية.

وقال مسؤولون حكوميون بولاية تكساس الأمريكية، إنهم يفحصون أنظمة الحاسوب في الولاية لنحو 10 آلاف مرة في الدقيقة، بعد رصد زيادة في محاولات الاختراق من إيران.

وفي هذا الأسبوع، تعرضت المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الزراعة في تكساس ومجموعة المحاربين القدامى في ألاباما، للاختراق من قبل قراصنة إيرانيين وقاموا بوضع صورة لسليماني، كما اخترق مهاجمون موقع تابع لمكتب النشر الحكومي وغيروا صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتظهر بشكل دموي.

وحذر مسؤولون أمريكيون الشركات ومُشغلي البنية التحتية، من مخاطر هجمات إلكترونية في ظل استمرار التوترات مع إيران، لاسيما مع تأكيد الخبراء بأن طهران حسنت قدراتها في الفضاء الإلكتروني بشكل ثابت، وأن إيران قدارة على "إحداث أضرار كبيرة".