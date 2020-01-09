تقرير: الطائرة الأوكرانية نشبت بها النيران قبل سقوطها (فيديو)

ذكر تقرير مبدئي أصدره المحققون في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية بعد وقت قليل من إقلاعها من طهران أمس الأربعاء أن النيران اشتعلت بالطائرة قبل الحادث بقليل.

وأشار التقرير الصادر عن هيئة الطيران المدني في إيران إلى أقوال شهود على الأرض وفي طائرة كانت تحلق على ارتفاع عال ذكروا فيها أن النيران كانت ناشبة في الطائرة وهي في الجو.

ويقول التقرير إن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.

وأشار التقرير إلى أن جهازي التسجيل لحقت بهما أضرار، وأن قائد الطائرة لم يجر اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحدوث موقف غير معتاد.

وأظهر التقرير الإيراني أن الطائرة واجهت مشكلة فنية قبل التحطم وكانت متجهة صوب المطار قبل الحادث، وقال إن الطائرة المنكوبة استدارت للعودة بعد أن واجهت "مشكلة".

الرئيس الأوكراني في مطار كييف- 9 يناير

احتمالات

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحكومة تدرس عدة أسباب محتملة وراء تحطم طائرة في إيران مما أسفر عن مقتل 176 شخصا من سبع دول.

وفي بيان تلفزيوني، طلب زيلينسكي التوقف عن التكهنات ونظريات المؤامرة والتقييم المتسرع بشأن تحطم الطائرة، في حين أعلن اليوم التاسع من يناير/ كانون الثاني يوم حداد وطني.

وقال إنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون في التحقيق بشأن سبب التحطم، وقال إن أوكرانيا سترسل فريق تحقيق إلى إيران للتحقيق في تحطم طائرة.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من اقلاعها من طهران أمس الأربعاء. وكان من بين الضحايا 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.