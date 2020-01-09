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سياسة

ترمب يطالب بتوسيع الناتو ليشمل الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
9/1/2020

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس بتوسيع حلف شمال الأطلسي(ناتو) ليشمل بلدانا في الشرق الأوسط.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة قتلت القائد الإيراني قاسم سليماني لأنه " قتل العديد من الأمريكيين والآلاف من البشر"، على حد قوله.

وتابع ترمب: " الإيرانيون هم من بدأوا الأزمة بقتل المتعاقد الأمريكي في العراق".

وأضاف أن " إيران حصلت على أموال طائلة بعد الاتفاق النووي استخدمتها في زعزعة استقرار المنطقة".

وقال الرئيس الأمريكي إنه صادق على حزمة عقوبات جديدة على إيران وستعلنها وزارة الخزانة.

وهاجم ترمب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قائلا إن " رئيسة مجلس النواب تحاول أن تدافع عن سليماني وهذا أمر سيئ للولايات المتحدة".

وقال ترمب " من هاجموا السفارة الأمريكية في بغداد تدعمهم إيران وسليماني كان مسؤولا عما جرى".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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