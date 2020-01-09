بيلوسي: قتل سليماني لم يجعل أمريكا أكثر أمنا

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس إنها لا تعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترمب جعلت البلاد أكثر أمنا بقتلها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد… أنهم جعلوا البلد أكثر أمنا بما فعلوه".

وكانت بيلوسي تتحدث قبل ساعات من الموعد المقرر لتصويت المجلس على قرار يتعلق بسلطات شن الحروب بهدف منع ترمب من بدء حرب على إيران دون موافقة الكونغرس.

وقالت بيلوسي إن إدارة ترمب نفذت ضربة جوية في العراق دون استشارة الكونغرس مما أدى إلى تعريض أمريكيين للمخاطر.

وأضافت أنه يجب وضع قيود على التدابير التي يتخذها ترمب "فالعالم والولايات المتحدة لا يمكنهم أن يتحملوا الحرب."

وتابعت بيلوسي: "يجب أن نتحمل مسؤولياتنا لمنع نشوب الحرب".