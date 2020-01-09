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سياسة

الشيخ النابلسي: الدين معني بالعلاقات الدولية (فيديو)

9/1/2020

قال الشيخ النابلسي العلم منهج تفصيلي ينظم علاقة الإنسان بكل شئ من أخص خصوصيات الإنسان إلى العلاقات الدولية.

قال الشيخ محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي السوري في برنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر في حلقة عن العلم والدعوة إلى الله ، إن العلم قوام الدعوة إلى الله والعلم يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان إلى العلاقات الدولية، فهو منهج تفصيلي ينظم علاقتك بالعمل والصناعة والتجارة والمال.

وأضاف النابلسي الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم كفرض الصلاة في حدود ما يعلم ومع من يعرف، الحاجة للعلم حاجة لتحقيق الوجود فلو أردت الدنيا فعليك بالعلم وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، والإنسان خلق ضعيفا ليفتقر إلى الله فيسعد بافتقاره ولو خلق قويا ليستغني بقوته فشقي باستغنائه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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