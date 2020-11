الإمارات تستعين بضابط إسرائيلي سابق للاستحواذ على أكبر موانئ السودان

كشف موقع "مونيتور" الأمريكي عن جهود إماراتية وظفت فيها ضابطا إسرائيليا سابقا للضغط على واشنطن، لدعم خطة شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء بورتسودان، أكبر ميناء بالسودان لـ20 عاما.

وأشار التقرير إلى أن المساعي الإماراتية الجديدة تهدف إلى التوسع في قطاع النفط والغاز الذي من شأنه زيادة نفوذها بالمنطقة.

وحسب التقرير، تعاقدت شركة موانئ دبي مع المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي السابق آري بن ميناشيه الذي يرأس شركة "ديكنز ومادسون" للضغط والعلاقات العامة، بقيمة 5 ملايين دولار استلم منها 1.5 مليون مقدمًا له.

كما ينص العقد على أن تمارس شركة بن ميناشيه ضغط على الإدارة الأمريكية للحصول على منحة للمساعدة في صيانة وتطوير الميناء الذي يتعامل مع معظم الواردات السودانية.

In a bid to operate Sudan’s largest port terminal, Dubai ports giant DP World has hired a former Israeli intelligence official to lobby the US for support https://t.co/BSp0xweIbP @aaronjschaffer

— Al-Monitor (@AlMonitor) January 7, 2020