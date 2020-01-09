الإمارات تستعين بضابط إسرائيلي سابق للاستحواذ على أكبر موانئ السودان

كشف موقع "مونيتور" الأمريكي عن جهود إماراتية وظفت فيها ضابطا إسرائيليا سابقا للضغط على واشنطن، لدعم خطة شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء بورتسودان، أكبر ميناء بالسودان لـ20 عاما.

وأشار التقرير إلى أن المساعي الإماراتية الجديدة تهدف إلى التوسع في قطاع النفط والغاز الذي من شأنه زيادة نفوذها بالمنطقة.

وحسب التقرير، تعاقدت شركة موانئ دبي مع المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي السابق آري بن ميناشيه الذي يرأس شركة "ديكنز ومادسون" للضغط والعلاقات العامة، بقيمة 5 ملايين دولار استلم منها 1.5 مليون مقدمًا له.

كما ينص العقد على أن تمارس شركة بن ميناشيه ضغط على الإدارة الأمريكية للحصول على منحة للمساعدة في صيانة وتطوير الميناء الذي يتعامل مع معظم الواردات السودانية.

In a bid to operate Sudan’s largest port terminal, Dubai ports giant DP World has hired a former Israeli intelligence official to lobby the US for support https://t.co/BSp0xweIbP @aaronjschaffer — Al-Monitor (@AlMonitor) January 7, 2020

ونقل المونيتور عن الضابط الإسرائيلي قوله إنه أحرز تقدمًا في الحصول على المنحة الأمريكية، مضيفًا أن موانئ دبي كانت تراقب الميناء بالفعل خلال فترة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف بن ميناشيه أن لديه علاقات عميقة مع المسؤولين السودانيين بفضل الاتفاق الذي وقعه مع المجلس العسكري الانتقالي بقيمة 6 ملايين دولار لتسهيل حصوله على اعتراف دبلوماسي وتمويل مالي.

واستهجن ناشطون المساعي الإماراتية التي وصفوها بأبشع الاستغلال لظروف الشعوب العربية لممارسة "اللصوصية"، لافتين إلى أنها تتحرك مع "عملائها" بينهم الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، وطالب مغردون بتأكيد رسمي من الحكومة بشأن صحة ما ورد في تقرير مونيتور.

لاتنسى أن أحد أهم الأسباب لهذه الحرب المدمرةفي اليمن هي إنهاءالتعاقدمع موانئ دبي في عدن فترةالحكومة الإنتقاليةبعدالثورةاليمنيةhttps://t.co/MlWrfQRpmi أي حاجة فيهامصلحةالشعوب يقفون ضدها،وفي المقابل يخسروا ملايين بل مليارات الدولارات للإفساد وإضعاف اخوتهم!

الحذر ياأهل #السودان — Abdullah Ben Saeed (@abdlah099) January 8, 2020

موقع المونيتور الأميركي: #الإمارات تعاقدت مع مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق ب5 ملايين دولار لأجل إقناع الولايات المتحدة بدعم خططها للاستحواذ على ميناء #بورتسودان لمدة 20 عاما من خلال شركة موانئ دبي.#السودان@SudanPMHamdok@AssociationSd https://t.co/IxUBF3Xn6z — Mohamed Mustafa (@Moh_Gamea) January 8, 2020

https://twitter.com/Abrsabiel/status/1214967385435889665?ref_src=twsrc%5Etfw

ماذا تريد الإمارات من الموانئ السودانية بعد طردها من الأفريقية؟

تساؤلات حول ما ما اذا كان الامر مجرد طموح اقتصادي أم مشروع سياسي؟ — سـرحان الكنــزي/ Sarhan Al-kanzi 🇸🇩✌ (@sarhan_22) January 8, 2020

بعد دمرت مواني اليمن وجبوتي والصومال

ودمرت خطة توسعه قناة السويس الدور

جايك يا حبيب، الميناء الجنوبي دا العليهو

الرك دا لو تمكنة منو الامارات الرماد كال

حماد. — 𝕐𝕒𝕤𝕚𝕣 𝕄𝕠𝕤𝕥𝕒𝕗𝕒🥀🥀 (@Yasir705) January 8, 2020