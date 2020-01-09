البث الحي
سياسة|الإمارات

"أسد عليّ وفي الحروب نعامة".. تغريدتان متناقضتان لأكاديمي إماراتي عن إيران

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
9/1/2020

أثارت تغريدة نشرها الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله يتحدث فيها عن تجنب الإمارات للمعارك الجانبية مع إيران حفيظة الكثير من الناشطين العرب.

وكتب عبد الخالق في تغريدة على تويتر "مهما حاولت إيران استفزاز الإمارات فإن الإمارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية فقد أكدت مرارا أنها أعقل وأكبر من الانجرار لهذه المهاترات الإيرانية".

وأضاف عبد الخالق مقدما نصيحة لإيران "بأن تتوقف عن تهديد الإمارات المسالمة التي تود الحفاظ على علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الإمارات".

 

ردّ الدكتور شوقي القاضي عضو مجلس النواب اليمني على تغريده عبد الخالق بالقول "ليتكم معالي الوزير تكونوا سِلماً وأماناً للعرب والمسلمين في اليمن وليبيا وغيرها كما أنتم (كما تقول) سِلم لإيران وإسرائيل!"

وقال شوقي "فوبيا الحركات الإسلامية والوطنية ستقودكم إلى صراعات تنهككم وربما كانت سبب زوالكم، فدعوات المظلومين تلاحقكم".

واستحضر مغردون تغريدة سابقة للأكاديمي الإماراتي يٌقسم فيها دول الخليج لـ"صقور وحمائم" في وجه إيران، والتي رأى فيها أن السعودية والإمارات والبحرين صقورية متشددة تتصدى للعبث الإيراني بينما عمان وقطر والكويت حمائم مهادنة وتهون من خطر إيران على أمن واستقرار المنطقة".

في هذا الصدد ردّ عليه الصحفي اليمني عبد الله المنيفي ساخراً "أنتم سِلم على إيران حرب على العرب، أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة، وأضاف "ذكرتني بعادل إمام: دنا بخاف من الكلب يطلع لي أسد"!

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)