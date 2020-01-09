"أسد عليّ وفي الحروب نعامة".. تغريدتان متناقضتان لأكاديمي إماراتي عن إيران

أثارت تغريدة نشرها الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله يتحدث فيها عن تجنب الإمارات للمعارك الجانبية مع إيران حفيظة الكثير من الناشطين العرب.

وكتب عبد الخالق في تغريدة على تويتر "مهما حاولت إيران استفزاز الإمارات فإن الإمارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية فقد أكدت مرارا أنها أعقل وأكبر من الانجرار لهذه المهاترات الإيرانية".

وأضاف عبد الخالق مقدما نصيحة لإيران "بأن تتوقف عن تهديد الإمارات المسالمة التي تود الحفاظ على علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الإمارات".

فيما يتعلق بكيف يجب على دول الخليج العربي التعامل مع الجار الايراني الصعب والذي يزداد صعوبة وخطورة تنقسم هذه الدول لمجموعتين: 3 دول، السعودية والامارات والبحرين صقورية متشددة تتصدى للعبث الايراني و3 دول، عمان وقطر والكويت حمائم مهادنة وتهون من خطر ايران على امن واستقرار المنطقة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 22, 2019

مهما حاولت ايران استفزاز الامارات فان الامارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية فقد اكدت مرارا انها اعقل واكبر من الانجرار لهذه المهاترات الايرانية. ونصيحة لايران ان تتوقف عن تهديد الامارات المسالمة التي تود الحفاظ علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الامارات — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 8, 2020

ردّ الدكتور شوقي القاضي عضو مجلس النواب اليمني على تغريده عبد الخالق بالقول "ليتكم معالي الوزير تكونوا سِلماً وأماناً للعرب والمسلمين في اليمن وليبيا وغيرها كما أنتم (كما تقول) سِلم لإيران وإسرائيل!"

وقال شوقي "فوبيا الحركات الإسلامية والوطنية ستقودكم إلى صراعات تنهككم وربما كانت سبب زوالكم، فدعوات المظلومين تلاحقكم".

واستحضر مغردون تغريدة سابقة للأكاديمي الإماراتي يٌقسم فيها دول الخليج لـ"صقور وحمائم" في وجه إيران، والتي رأى فيها أن السعودية والإمارات والبحرين صقورية متشددة تتصدى للعبث الإيراني بينما عمان وقطر والكويت حمائم مهادنة وتهون من خطر إيران على أمن واستقرار المنطقة".

في هذا الصدد ردّ عليه الصحفي اليمني عبد الله المنيفي ساخراً "أنتم سِلم على إيران حرب على العرب، أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة، وأضاف "ذكرتني بعادل إمام: دنا بخاف من الكلب يطلع لي أسد"!

هههههههه.. #الامارات لن تستطيع لمعرکة مع #ايران.. #ترامب لن تستطيع تهديد ايران فکيف تقول من دويلة صغيرة؟.. اذهب الی منزلك.. انتم الأسد لشعب #ليبيا و #اليمن والفأر لإيران..

کل الاماراتيون يقولون الآن: المسار السياسي ضروري ويجب خفض التصعيد.. 🤣😂

اهربوا الی اوروبا وامريکا.. — SAVARI.AHLAM (@SavariAhlam) January 8, 2020

من قريب أتهمت قطر والكويت وعمان بأنهم معسكر الحمائم أمام إيران ووصفت معسكر الإمارات والسعودية والبحرين بمعسكر الصقور !التاريخ لن ينسى ما روجت له وشعوب الخليج أذكى من الضحك عليها بتغريدة تتراجع فيها عن وصفكم بالصقور اليوم بعد تهديد إيران لكم صراحةً لكن أطمأن معسكر الحمائم ينتصر. — حمد القحطانيHAMAD 🇶🇦 (@hamdanqtr55500) January 8, 2020

لن ننجر.

ماشاء الله ربنا يهبكم العقول الراجحة عندما يتعلق الأمر بإيران وعندما يتعلق الأمر باليمن فلا أعلى من طبول الحرب عندكم معتمدين على بعد المسافة وتفوقكم الجوي… — فارس جرمل (@faresggarmal) January 8, 2020

فعلا الامارات بلد السلام وبلد مسالمة غير بس قتلت وشردت الليبين ووقفت جنب اسير حرب في انقلابه علي الشرعية وقتلت اطفال وعجائز ليبين دمرت نسج اجتماعي كامل اطفالنا ماتوا تحت قصفكم لعند السبت الي فات مجزرة بمعنى الكلمة لطلبة في كلية عسكرية pic.twitter.com/P8LcLvrqJV — Asayel Alsokne أصايل 🇱🇾🇱🇾 (@AlsokneAmera) January 8, 2020

مهما حاولت ايران استفزاز الامارات فان الامارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية فقد اكدت مرارا انها اعقل واكبر من الانجرار لهذه المهاترات الايرانية. ونصيحة لايران ان تتوقف عن تهديد الامارات المسالمة التي تود الحفاظ علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الامارات — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 8, 2020