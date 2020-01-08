هل سقطت الطائرة الأوكرانية في إيران جراء إصابتها بصاروخ؟

قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن 147 إيرانيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت اليوم الأربعاء بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران.

وكشفت وكالة تسنيم الإيرانية (خاصة) أن عدد الإيرانيين على متن الطائرة المنكوبة بلغ 147، فيما حمل باقي الركاب جنسيات أجنبية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤول في منظمة الطيران المدني إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت وعلى متنها 176 شخصا لم تعلن حالة الطوارئ، في حين ذكر التلفزيون الرسمي أن 32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة.

من جانبها، نفت السلطات الإيرانية أن تكون الطائرة الأوكرانية قد تعرضت لقصف صاروخي.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "إرنا" الرسمية، عن قاسم بينياز، رئيس مركز المعلومات والاتصالات في وزارة النقل والتنمية العمرانية.

وذكر بينياز أن الطائرة سقطت بعد فترة وجيزة من إقلاعهاجراء اندلاع حريق في أحد محركيها.

وأضاف "لو أصيبت الطائرة بصاروخ، لكانت انفجرت في الجو.. الحادث وقع بسبب اندلاع حريق في المحرك وفشل الطيار في السيطرة عليها".

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاربعاء من أي تكهنات بشأن تحطم الطائرة.

وكتب على فيسبوك "أطلب من الجميع عدم إطلاق تكهنات ونظريات غير مؤكدة بشأن التحطم".

وقالت السفارة الأوكرانية في إيران إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيرانية

أحد أقارب ضحايا الطائرة الأوكارنية-كييف 8 يناير

من جانبها، نقلت وكالة (ريا نوفوستي) الروسية عن مسؤولين بالسلطات الإيرانية إن غالبية الركاب إيرانيين هم في العادة طلاب إيرانيين عائدون إلى أوكرانيا لاستكمال الدراسة بعد انتهاء فترة الأعياد.

وعبر الرئيس الأوكراني، عن بالغ حزنه إزاء سقوط طائرة ركاب أوكرانيا في إيران، قائلا "إنها أخبار مفزعة من الشرق الأوسط"، مشيرا إلى عدم نجاة أي من ركاب الطائرة وطاقمها.

وعقب الكارثة قطع الرئيس الأوكراني زيارته الحالية لسلطنة عمان. من ناحية أخرى قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن عمال الإنقاذ عثروا على الصندوق الأسود للطائرة.

وقال متحدث باسم شركة بوينغ إن الشركة على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بتحطم طائرة في إيران وإنها تجمع المزيد من المعلومات.

ومنعت الشركة تحليق أسطول طائراتها من طراز 737 ماكس في مارس/آذار العام الماضي بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز ما أدى لمصرع 346 شخصا.