مصر.. وفاة معتقل جراء الإهمال في سجن العقرب سيئ السمعة

توفي المعتقل علاء الدين سعد داخل محبسه بسجن برج العرب سيئ السمعة جنوبي العاصمة المصرية حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما في قضية مناهضة للانقلاب العسكري.

وقال نشطاء إن المعتقل ظهرت عليه أعراض "نزلة برد" وظل يعاني من عدم وجود علاج أو وسائل تدفئة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الأربعاء.

وأضاف النشطاء أن المعتقل يبلغ من العمر 56 عاما ومن محافظة الإسكندرية شمال القاهرة.

وأطلق نشطاء من أيام عدة حملة إلكترونية تحت عنوان "#البرد_قرصة_عقرب" للتضامن مع معتقلي سجن طرة 1 شديد الحراسة المعروف باسم العقرب، ضد ما يواجهونه من انتهاكات فاقمها الصقيع وقسوة سلطات السجن.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة المعتقلين، بين التعذيب والمرض والبرد، لاسيما وأن عددًا من المعتقلين فقدوا حياتهم داخل السجن ذاته بسبب تفاقم الأمراض نتيجة البرد الشديد.