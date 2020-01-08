لحظة بلحظة.. تطورات القصف الإيراني لقواعد أمريكية في العراق

أطلقت إيران صواريخ فجر اليوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية، انتقامًا لمقتل اللواء قاسم سليماني فجر الجمعة بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.
من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أكثر من 12 صاروخا باليستيا استهدفوا قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تتمركز فيهما قوات أمريكية.
وذكر التلفزيون الإيراني أن هناك "معلومات أولية عن مقتل 80 عسكريًا أمريكيًا على الأقل إثر القصف، بينما قالت واشنطن إنه يجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات.
صور متداولة للحظة القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة #عين_الأسد الأمريكية في محافظة #الأنبار العراقية pic.twitter.com/vf9VCbHH6e
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2020
كونا.. تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) #كونا #الكويت
(م ع)
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 8, 2020
ترقب لأداء #البورصات_الخليجية عقب ضرب #إيران قاعدة #عين_الأسد في #العراق
https://t.co/vo2cNKalt0
— برنامج البورصة (@Ajmbursa) January 8, 2020
«انتقام سخت» به وقوع پیوست
*برخی منابع خبری از شلیک موشکهای بالستیک ایرانی به سمت پایگاه #عینالاسد در عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، خبر میدهند. / فارس pic.twitter.com/occdGZpQ30
— روزنامه ایران (@IranNewspaper) January 7, 2020
#خامنئي : الشعب الإيراني وجه صفعة قوية للولايات المتحدة#IranvsUSA pic.twitter.com/GU4zkVPXgo
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2020
🎥 تصاویر اولیه از لحظه اصابت موشک های انتقام ایران به پایگاه تروریست های آمریکایی pic.twitter.com/67hV0uNzHB
— روزنامه ایران (@IranNewspaper) January 8, 2020
ترقب لأداء #البورصات_الخليجية عقب ضرب #إيران قاعدة #عين_الأسد في #العراق
https://t.co/vo2cNKalt0
— برنامج البورصة (@Ajmbursa) January 8, 2020