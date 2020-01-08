لحظة بلحظة.. تطورات القصف الإيراني لقواعد أمريكية في العراق

أطلقت إيران صواريخ فجر اليوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية، انتقامًا لمقتل اللواء قاسم سليماني فجر الجمعة بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أكثر من 12 صاروخا باليستيا استهدفوا قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تتمركز فيهما قوات أمريكية.

وذكر التلفزيون الإيراني أن هناك "معلومات أولية عن مقتل 80 عسكريًا أمريكيًا على الأقل إثر القصف، بينما قالت واشنطن إنه يجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات.

وفيما يلي التطورات لحظة بلحظة

الرئيس العراقي: وجود قوات التحالف الدولي في العراق تم وفقا لاتفاقات مبرمة ومصير وجودها في البلاد شأن داخلي.

الرئيس العراقي: نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة وأن يكون مصدر تهديد لأي من جيرانه.

أردوغان: نأسف لأن حروب الوكالة أدت لمقتل الملايين في سوريا والعراق.

أردوغان: نود أن نرى انخفاض التوتر في المنطقة ونهدف لجعل المصلحة المشتركة هي السائدة.

CNN نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: إيران تعمدت عدم استهداف القوات الأمريكية لأنها أرادت بعث رسالة لا أكثر.

بوتين: هناك ميول لتصعيد التوتر في المنطقة بينما تركيا وروسيا تسعيان لخفض تلك التوترات.

وول ستريت جورنال: ناقلات النفط السعودية تعلق مرورها في مضيق هرمز.

السناتور الأمريكي ماركو روبيو: قدراتنا الفريدة تمنح الرئيس ترمب وقتا لتقييم الهجوم الإيراني وتحديد طبيعة الرد.

وزير الخارجية الإيراني من السفارة العراقية في طهران: نحترم سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه.

وزيرة الدفاع الألمانية: سندعو إلى اجتماع الدول التي تمثل الإطار الرئيس للتحالف الدولي للتشاور بشأن الوضع المقبل.

وزير الخارجية الإيراني: القوات والحكومة في العراق كانتا على علم بالهجوم على القاعدتين الأمريكيتين في العراق.

شركة الطيران لوفتهانزا تقول إنها ستسير اليوم رحلة إلى إيران بعد تأخير دام 6 ساعات.

المتحدث العسكري للحوثيين: نبارك عملية الاستهداف الصاروخي للقواعد العسكرية للقوات الأمريكية في العراق.

رويترز: كندا تصدر تحذيرا من السفر لإيران ومنطقة الحدود العراقية الإيرانية.

صور متداولة للحظة القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة #عين_الأسد الأمريكية في محافظة #الأنبار العراقية pic.twitter.com/vf9VCbHH6e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2020

جونسون: الاتفاق النووي الإيراني لا يزال أفضل سبيل لتشجيع الإيرانيين على عدم تطوير أسلحة نووية.

بوتين وأردوغان يبحثان في اسطنبول تطورات المنطقة وتداعيات مقتل سليماني.

رئيس الوزراء البريطاني: وفق معلوماتنا لم تقع أي إصابات جراء الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق.

رئيس البرلمان العراقي يؤكد أهمية وحدة الموقف الوطني لمواجهة التحديات وحفظ استقرار العراق وأمنه ومصالحه.

أمين عام حلف شمال الأطلسي يدعو إلى الامتناع عن المزيد من العنف.

أمين عام حلف شمال الأطلسي يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

رئيس البرلمان العراقي: أدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ سيادة العراق.

رئيس البرلمان العراقي: نؤكد رفضنا لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات.

رئيس البرلمان العراقي: ندين الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية.

رئيس الوزراء البريطاني: يجب أن نبذل ما بوسعنا للحفاظ على أمن العراق وسيادته.

ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي يدين انتهاك إيران لسيادة العراق.

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع الأمريكيين والعراقيين من أجل إنهاء الأزمة في المنطقة.

رئيس الوزراء البريطاني: يجب أن نبذل ما بوسعنا لدعم أمن العراق وسيادته.

رئيس الوزراء البريطاني: تحديد مدى قانونية القصف الذي قتل سليماني ليس من اختصاصنا.

وكالة الصحافة الفرنسية: شركات الطيران الإماراتية تلغي رحلاتها إلى بغداد بعد الهجوم الإيراني.

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل ما في وسعنا لخفض التوتر في المنطقة وحماية مصالحنا وقواتنا.

السفارة الأمريكية في الكويت: أمريكا ملتزمة بأمن الكويت ونعمل بصورة طبيعية.

رئيس الوزراء البريطاني: يجب ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يندد بالهجوم الإيراني على قواعد عسكرية في العراق.

كونا.. تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) #كونا #الكويت

(م ع) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 8, 2020

الناطق باسم الحكومة الكويتية: اختراق حساب "كونا" وما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.

وكالة الأنباء الكويتية تؤكد أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الامريكية.

وكالة الأنباء الكويتية تنفي قطعيًا صحة ماتم تداوله بشأن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.

وكالة الأنباء الكويتية (كونا): تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكالة الأنباء الكويتية تحذف التغريدات التي نسبتها لوزير الدفاع الكويتي بشأن انسحاب أمريكي من معكسر عريفجان.

وكالة كونا: قائد القوات الأمريكية في الكويت يبلغ وزير الدفاع الكويتي بانسحاب قواته من معسكر عريفجان.

وكالة كونا عن وزير الدفاع الكويتي: قرار انسحاب القوات الأمريكية كان مفاجئا ونحن على تواصل مع البنتاغون.

وكالة كونا: وزير الدفاع الكويتي يتبلغ من قائد القوات الأمريكية بالكويت قرارا بانسحاب قواته من معسكر عريفجان.

رويترز: فرنسا تقول إنها على اتصال بكل الأطراف لمحاولة تهدئة التوترات.

رويترز: الخارجية الفرنسية تندد بالهجمات الإيرانية الأخيرة.

نائب قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني: في الردود الآتية سيكون لإسرائيل حصة كشريكة للمعتدي.

عباس نيلفروشان: لن ننسى دور الكيان الصهيوني في اغتيال قاسم سليماني.

عباس نيلفروشان: نحذر دول المنطقة بكل وضوح بأننا سنستهدف أي منطقة تتحول إلى قاعدة للهجوم علينا.

عباس نيلفروشان: دافعنا عن أنفسنا مقابل الهجوم الأمريكي وسنواصل الرد إذا قررت واشنطن الهجوم علينا.

عباس نيلفروشان: لا نية لدينا لإشعال حرب شاملة لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا في حال ارتكب العدو أي خطأ.

نائب قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني: نحن في حالة تأهب وردّنا على أي عدوان أمريكي سيكون قويا ومؤلما.

نائب قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة عين الأسد لأن اغتيال سليماني نفذ من هذه القاعدة.

نائب قائد العمليات بالحرس الثوري الإيراني: صواريخنا أصابت أهدافها بدقة والدفاعات الأمريكية لم تتمكن من ردعها.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره التركي لبحث آخر التطورات بعد الهجوم الإيراني.

مراسل الجزيرة: وزير الخارجية التركي يزور بغداد غدا لمنع حدوث تطورات خطيرة بعد الهجوم الإيراني.

مكتب رئيس الوزراء العراقي: نرفض أي انتهاك لسيادتنا والحكومة مستمرة في محاولاتها لمنع التصعيد.

مكتب رئيس الوزراء العراقي: عادل عبد المهدي يجري اتصالات لمنع الدخول في مواجهة مفتوحة.

مكتب رئيس الوزراء العراقي: الهجمات الإيرانية طالت قاعدتي عين الأسد وحرير ومواقع أخرى.

مكتب رئيس الوزراء العراقي: تلقينا رسالة شفوية رسمية من إيران بعد منتصف الليل ببدء الرد على اغتيال سليماني.

وزير النفط الإيراني: ارتفاع أسعار النفط يفيد طهران ويجب على الأمريكيين الامتناع عن زعزعة استقرار المنطقة.

الخارجية الصينية: تفاقم الوضع في الشرق الأوسط ليس من مصلحة أحد.

الخارجية الصينية: ندعو واشنطن وطهران إلى ضبط النفس وتسوية النزاع عن طريق الحوار.

وزير الخارجية الألماني : ندعو إيران إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

رويترز: شركة طيران لوفتهانزا تعلق رحلاتها بين ألمانيا وإيران وأربيل بسبب التطورات الأخيرة.

رويترز: شركة طيران لوفتهانزا تعلق رحلاتها بين ألمانيا وإيران.

نتنياهو: سنرد بضربة قاضية وموجعة على كل من يحاول أن يهاجم إسرائيل.

وزير الدفاع الإيراني: الضربة التالية تتوقف على رد واشنطن على الضربة الأولى.

وزير الدفاع الإيراني: نأسف لمواقف بعض الدول الأوربية المؤيدة لقتل سليماني وهذا موقف غير صائب.

وزير الدفاع الإيراني: القوات الأمريكية لن تكون آمنة في المنطقة.

وزير الدفاع الإيراني: شعبنا يطالب بطرد القوات الأمريكية في المنطقة.

نتنياهو: يجب شكر ترمب على قتل سليماني لأنه تسبب بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

نتنياهو: إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة بشكل كامل.

مراسل الجزيرة: وزير الخارجية التركي يبحث في اتصال مع نظيره الإيراني المستجدات الراهنة.

رويترز عن مصدر حكومي فرنسي: باريس لا تعتزم سحب قواتها من العراق.

نائب رئيس الوزراء الإسباني: مدريد تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت.

مراسل الجزيرة: الحكومة الألمانية تدين بشدة الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية.

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق جميع الرحلات في الأجواء الإيرانية والعراقية.

إنترفاكس: الوكالة الروسية للنقل الجوي توصي شركات الطيران بعدم التحليق في أجواء العراق وإيران والخليج.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نحرص على الاتفاق النووي ويمكننا مواصلته من دون مشاركة الولايات المتحدة.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي: الوضع الحالي يهدد جهود السنوات الماضية والتحالف المناهض لـ "داعش".

«انتقام سخت» به وقوع پیوست *برخی منابع خبری از شلیک موشک‌های بالستیک ایرانی به سمت پایگاه #عین‌الاسد در عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، خبر می‌دهند. / فارس pic.twitter.com/occdGZpQ30 — روزنامه ایران (@IranNewspaper) January 7, 2020

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: ندرس الاحصائيات الأمريكية مقارنة مع الدلائل المتوفرة.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: ليس لدينا إحصائية عن الخسائر التي تسبب بها هجومنا.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لن نستهدف بلدان المنطقة التي لن تكون منطلقا لهجمات ضدنا.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: طرد الأمريكيين سيساعد على تعزيز الأمن في المنطقة.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: هناك قوى في العالم لها قرارها بمعزل عن إيران تريد الانتقام لسليماني.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: انتقمنا من حكومة ترمب ولن يكون هناك مكان آمن له.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الأمريكيون لم يتوقعوا أن يكونوا وحيدين بعد مقتل سليماني.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: العراق أصبح في وحدة متماسكة بعد مقتل سليماني من دون تدخل منا.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الكيان الصهيوني لم يكن بعيدا عن جريمة قتل سليماني.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: حلفاء أمريكا في المنطقة بما في ذلك إسرائيل نأوا بأنفسهم عن واشنطن.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: سنتبع كل السبل القانونية في المحافل الدولية في مواجهة الولايات المتحدة.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إذا فكر الأمريكيون بالرد سيتلقون ردا أكثر إيلاما.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الحرس الثوري استهدف مركز الفتن والتآمر الأمريكي ونحن لم نكن نبحث عن الحرب.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الانتقام والثأر سيجمعان شعبنا والحرس الثوري أثلج قلبنا بالعملية الدقيقة.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: طرد داعش هو مقدمة لطرد الأمريكيين من المنطقة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية.

وزارة الدفاع الألمانية: برلين تدين بشدة الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق.

وزير الخارجية الإيراني: ردنا هو دفاعي وشرعي وضمن القوانين الدولية.

وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي معلومات عن سقوط خسائر في صفوف العراقيين في ضربتنا.

وزير الخارجية الإيراني: حول ترمب أشخاص يتميزون بالجهل والغرور ونتمنى أن يكونوا قد تلقوا الدرس بضربتنا.

وزير الخارجية الإيراني: الثأر من أمريكا هو طردها من المنطقة وهجماتنا الأخيرة هي صفعة لواشنطن.

وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ليس لها أي مستقبل في المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ستتلقى ضربات أكثر إيلاما إذا لجأت إلى التصعيد.

وزير الخارجية الإيراني: دماء سليماني والمهندس ستقطع رجل الولايات المتحدة من المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة لن يكون لها أي مستقبل في المنطقة.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.

خامنئي: ما حدث الليلة الماضية كان صفعة على وجه أمريكا لكنه ليس كافيا.

خامنئي: قرار البرلمان العراقي بشأن إخراج القوات الأمريكية من العراق كان صائبا.

خامنئي: التفاوض بشأن البرنامج النووي كان مقدمة للتدخل وعلى أمريكا أن تعلم أن وجودها في المنطقة مرفوض.

خامنئي: المغرضون وعملاء الأعداء استغلوا أزمة البنزين لتنفيذ مخططاتهم التخريبية.

خامنئي: عدونا أمريكا والكيان الصهيوني ولا ننظر إلى الحكومات الأخرى كأعداء مادامت لا تتحرك ضدنا.

حسن روحاني متوجها للإدارة الأمريكية: قطعتم يد سليماني عن جسده لكن حضوركم وأقدامكم ستقطع عن المنطقة.

خامنئي: قاسم سليماني ساعد في إحباط خطط السعودية التي كانت تسعى وراء النفط العراقي.

خامنئي: الشعب الإيراني وجه صفعة قوية للولايات المتحدة.

خامنئي: أمريكا تحاول إزاحة حزب الله من لبنان لمصلحة إسرائيل ولكن الحزب هو يد لبنان وعينه.

خامنئي: قاسم سليماني أحبط مخططات الأمريكيين في العراق وسوريا ولبنان.

خامنئي: قاسم سليماني استطاع أن يتغلب على المؤامرات الأمريكية في المنطقة.

كلمة للمرشد الإيراني علي خامنئي في أعقاب الهجوم الصاروخي على أهداف أمريكية بالعراق.

🎥 تصاویر اولیه از لحظه اصابت موشک های انتقام ایران به پایگاه تروریست های آمریکایی pic.twitter.com/67hV0uNzHB — روزنامه ایران (@IranNewspaper) January 8, 2020

وكالة الصحافة الفرنسية: زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب منطقة قريبة من منشأة نووية إيرانية.

وزير الخارجية البريطاني يحث إيران على عدم تكرار هجومها والسعي لخفض التصعيد.

وزارة داخلية حكومة كردستان العراق تؤكد عدم سقوط خسائر جراء سقوط الصواريخ على أربيل.

قناة العالم الإيرانية: كلمة للمرشد علي خامنئي بعد قليل.

رويترز: وزير الخارجية البريطاني يندد بالهجوم على قواعد عراقية تستضيف قوات التحالف ومنها قوات بريطانية.

متحدث باسم السفارة الأمريكية في أبو ظبي: التمركز الأمريكي في الإمارات لم يتغير بعد الهجوم الإيراني.

التلفزيون الإيراني: كلمة مرتقبة للرئيس حسن روحاني في أعقاب الهجوم على الأهداف الأمريكية في العراق.

أمين عام أوبك في رسالة إلى ترمب: أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.

خلية الإعلام الأمني: تعرض مقار التحالف في العراق إلى 22 صاروخا فجر اليوم سقط منها 17 على قاعدة عين الأسد.

خلية الإعلام الأمني: لم تسجل أي خسائر في صفوف القوات العراقية.

قيادي في الحرس الثوري: جزء من أهداف ردنا كان كسر الهيبة العسكرية الأمريكية وهي في أوج استنفارها.

قيادي في الحرس الثوري: أيادينا على الزناد ونحذر أمريكا من أي عدوان لأنها ستواجه بعاصفة تضرب كل مصالحها.

قيادي في الحرس الثوري: سنعلن عن الخسائر الأمريكية خلال ساعات سواء في الأرواح أو المادية والعتاد العسكري.

اتصال بين بومبيو ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق لبحث التطورات والبارزاني يؤكد على عدم التصعيد واحتواء الموقف.

المتحدث باسم الجيش النرويجي: لا جرحى أو قتلى من طواقمنا في القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد بالعراق.

قائد هيئة الأركان التابعة للقوات المسلحة الإيرانية: الرد على أي عدوان أمريكي جديد سيكون أقوى وأصعب وأوسع.

اتصال بين بومبيو ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق لبحث التطورات والبرزاني يؤكد على عدم التصعيد واحتواء الموقف.

التلفزيون الإيراني: تغريدة ترمب بأن "كل شيء على ما يرام" تهدف إلى التهوين من الضرر الناجم عن الصواريخ الإيرانية.

الطاقم الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر يجتمع اليوم لبحث تداعيات التطورات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

التلفزيون الإيراني: معلومات أولية عن مقتل 80 عسكريا أمريكا على الأقل إثر قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

الحرس الثوري الإيراني: نرصد 100 هدف لأمريكا وحلفائها بالمنطقة وسنضرب هذه الأهداف في حال أي عدوان أمريكي.

من جنازة قاسم سليماني في كرمان (رويترز)

قائد هيئة الأركان بالقوات المسلحة الإيرانية: حان الوقت كي تتخذ واشنطن أسلوبا آخر في التعامل مع إيران.

قائد هيئة الأركان بالقوات المسلحة الإيرانية: ضرب القواعد الأمريكية هو مجرد جزء من قدرتنا في الرد على أمريكا.

قائد هيئة الأركان بالقوات المسلحة الإيرانية: حان الوقت كي تتخذ واشنطن أسلوبا آخرا في التعامل مع إيران.

قائد هيئة الأركان بالقوات المسلحة الإيرانية: عملية الحرس أظهرت جزءا من قوتنا للرد على العملية الإرهابية الأمريكية.

قائد هيئة الأركان التابعة للقوات المسلحة الإيرانية: الرد على أي عدوان أمريكي جديد سيكون أقوى و أصعب وأوسع.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا نريد حربا لكن أي اعتداء أمريكي آخر سيتم الرد عليه بصرامة أكبر.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يشيد بعملية الحرس الثوري ويصفها بتحقيق الوعد الصادق.

سفير الاتحاد الأوربي في بغداد: إيران انتهكت سيادة العراق بهجومها على قاعدة عين الأسد.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا نسعى إلى الحرب لكن ردنا على أي عدوان سيكون أقوى وأصعب.

المتحدث باسم الحرس الثوري: الإيرانيون ومحور المقاومة وحرس الثورة مصرون على مواصلة نهج سليماني.

المتحدث باسم الحرس الثوري: على أعداء إيران أن يعرفوا أن خط قاسم سليماني سيستمر بشكل أقوى.

واشنطن بوست: تعزيز إجراءات الأمن في القواعد العسكرية والمواقع الحيوية في منطقة واشنطن.

رويترز: وزير الطاقة الإماراتي يبدي أمله في أن تؤدي حكمة الولايات المتحدة وإيران إلى تهدئة التوترات.

رويترز عن وزير الطاقة الإماراتي: نحتاج إلى الهدوء والاستقرار في سوق النفط.

رويترز: وزير الطاقة الإماراتي يقول إنه يأمل في ألا يكون هناك أي تصعيد آخر في المنطقة.

المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي (رويترز)

مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: الأمريكيون مجبرون على قبول حقيقة أن إيران حقّرتهم بهذا الرد.

مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: كل الصواريخ الإيرانية حققت هدفها.

مستشار قائد الحرس الثوري: الرد الإيراني أثبت ضعف المنظومة الدفاعية الصاروخية الأمريكية.

مستشار قائد الحرس الثوري: معلومات أولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة بالقاعدة رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الوقائع.

مستشار قائد الحرس الثوري: هذا الانتقام بمستوى كبير واستهدف أهم القواعد الأمريكية في العراق.

مستشار قائد الحرس الثوري: أي رد أميركي سيؤدي لحرق مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

الحرس الثوري الإيراني: إذا تحركت المقاتلات الأمريكية من الظفرة نحونا فعلى الإمارات أن تودع الانتعاش الاقتصادي.

وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يهدد بموجة ثالثة من الصواريخ تدمر دبي وحيفا إذا ردت واشنطن على الهجوم.

وسائل إعلام إيرانية: طائرات أمريكية تحلق فوق قاعدة الظفرة بالإمارات ومستعدون لقصف القاعدة إذا استهدفتنا.

وزير الخارجية الإيراني: نحن لا نسعى للحرب أو لزيادة التوتر لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي هجوم.

وزير الخارجية الإيراني: استهدفت خطواتنا قاعدة انطلق منها عدوان جبان ضد مدنيين وضد أحد مسؤولينا الرفيعين.

وزير الخارجية الإيراني: إيران اتخذت خطوات تطابق ميثاق الأمم المتحدة وتتناسب والدفاع عن نفسها.

ترمب: يجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق وكل شيء على ما يرام حتى الآن وسأدلي ببيان صباح الأربعاء.

رئيس الوزراء الياباني يلغي جولة إلى الشرق الأوسط كان من المفترض أن تبدأ يوم السبت وتشمل السعودية والإمارات وعمان.

المساعد السياسي لمكتب القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية: إذا ارتكبت واشنطن أي حماقة ستتعرض جغرافيا الكيان الصهيوني للخطر.

المتحدث باسم الحكومة اليابانية: ندعو جميع الأطراف لاستخدام الدبلوماسية لتخفيف التوتر بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.

رويترز: رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد سلامة جميع القوات والموظفين الدبلوماسيين الأستراليين العاملين بالعراق.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (غيتي)

رويترز عن مسؤول أمريكي: لسنا على دراية بسقوط أي إصابات نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين بالعراق لكن يجري تقييم الموقف.

وزير الخارجية الإيراني: إيران اتخذت واستكملت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس.

وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب لكننا سندافع عن أنفسنا في وجه أي عدوان.

مستشار الرئيس الإيراني: أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران سيؤدي لحرب واسعة في كل المنطقة.

مراسل الجزيرة: البنتاغون يمتنع عن الإفصاح عن أي إصابات محتملة جراء الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدتين في العراق.

مراسل الجزيرة: البنتاغون يقول إنه يواصل تقييم حصيلة مصابي الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدتين في العراق.

بومبيو يجري اتصالا هاتفيا برئيس حكومة إقليم كردستان العراق لإطلاعه على تطورات الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عراقية إحداها في أربيل.

مراسل الجزيرة: البنتاغون يقول إنه يواصل تقييم حصيلة الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدتين في العراق.

مراسل الجزيرة: وزير الدفاع الأمريكي التقى قائد هيئة الأركان ومسؤولي البنتاغون لبحث الهجمات على العراق.

أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي: إذا كان ثمة إصابات في صفوف القوات جراء القصف الإيراني للقواعد في العراق فستكون إصابات ضئيلة.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: لن ننشر أي بيان كتابي آخر الليلة بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني.

البيت الأبيض يقول إن الرئيس ترمب لن يتحدث الليلة.

البنتاغون: إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا باليستيا على قاعدتي أربيل وعين الأسد حيث تتمركز قوات أمريكية بالعراق.

إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران والخليج وخليج عمان.

البيت الأبيض يقول إن الرئيس دونالد ترمب لن يتحدث الليلة.

وسائل إعلام إيرانية: القواعد الصاروخية في حالة تأهب لضرب أهداف تم تعيينها مسبقا إن استدعى الأمر.

قيادي في الحرس الثوري: الهجوم الصاروخي ما هو إلا خطوة أولى ولن نترك الأمريكيين وعلى ترمب أن يفكر بقواته وألا يتركهم بعيدا عن وطنهم وفي مرمى نيران إيران.

الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا صواريخ قيام وذو الفقار الباليستية بمدى 800 كم المصممة لضرب قواعد أمريكية في العملية التي استهدفت قاعدة عين الأسد في العراق.

إيران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة: لا نسعى إلى الحرب ونحذر من أي مغامرات عسكرية ضدنا.

الجنرال الإيراني قاسم سليماني