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سياسة

قطر: نتواصل مع الدول الصديقة لخفض التصعيد في العراق

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
8/1/2020

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.

وقال الوزير القطري في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "نتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق و ما تمر به المنطقة من مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود لا تناحرها، و تقديم الجماعة والتعددية لا الأحادية في إيجاد الحلول و مد جسور التواصل".
وأضاف الوزير: "نسعى عبر سلسلة من الاتصالات للتشاور والتنسيق مع الدول الصديقة و الشقيقة للتهدئة وخفض التصعيد".

وأمس الثلاثاء، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "المستجدات في العراق.. والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية بالمنطقة وتخفيف حدة التوتر".

جاء ذلك في أعقاب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية عند مطار بغداد يوم الجمعة.     

المصدر : الجزيرة مباشر
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