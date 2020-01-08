قبرص توافق على نشر وحدة استجابة سريعة أمريكية في حال حصول إجلاء

أعلنت قبرص الأربعاء أنها قبلت طلبا أمريكيا لنشر وحدة رد سريع في حال استدعى الامر إجلاء مدنيين أو عاملين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية من المنطقة.

وقال كيرياكوس كوشوس المتحدث باسم الحكومة إن قبرص "وافقت على نشر وحدة رد سريع موقتا في الجزيرة مهمتها إجلاء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة والرعايا الأمريكيين إذا دعت الحاجة".

وشدد على أنه تم قبول الطلب "لعمليات إنسانية حصريا".

وتؤمن جمهورية قبرص عادة تسهيلات لعمليات إنسانية وفق طلب بلد محدد.

وأضاف المتحدث "سنواصل القيام بذلك من أجل استقرار وأمن المنطقة، مستفيدين من موقعنا الجغرافي وعلاقاتنا المتميزة مع كافة الدول في شرق المتوسط والشرق الأوسط".

وجاء الطلب بعدما أطلقت إيران الأربعاء صواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق ينتشر فيهما جنود أمريكيون وقوات التحالف في أول رد لإيران على اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة.

وفي عام 2006 كانت قبرص قاعدة لإجلاء 60 ألف مدني من لبنان في أكبر عملية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.