البث الحي
سياسة

قبرص توافق على نشر وحدة استجابة سريعة أمريكية في حال حصول إجلاء

8/1/2020

أعلنت قبرص الأربعاء أنها قبلت طلبا أمريكيا لنشر وحدة رد سريع في حال استدعى الامر إجلاء مدنيين أو عاملين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية من المنطقة.

وقال كيرياكوس كوشوس المتحدث باسم الحكومة إن قبرص "وافقت على نشر وحدة رد سريع موقتا في الجزيرة مهمتها إجلاء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة والرعايا الأمريكيين إذا دعت الحاجة".

وشدد على أنه تم قبول الطلب "لعمليات إنسانية حصريا".

وتؤمن جمهورية قبرص عادة تسهيلات لعمليات إنسانية وفق طلب بلد محدد.

وأضاف المتحدث "سنواصل القيام بذلك من أجل استقرار وأمن المنطقة، مستفيدين من موقعنا الجغرافي وعلاقاتنا المتميزة مع كافة الدول في شرق المتوسط والشرق الأوسط".

وجاء الطلب بعدما أطلقت إيران الأربعاء صواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق ينتشر فيهما جنود أمريكيون وقوات التحالف في أول رد لإيران على اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة.

وفي عام 2006 كانت قبرص قاعدة لإجلاء 60 ألف مدني من لبنان في أكبر عملية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

إيرانية تضرم النار في جسدها بعد هدم السلطات بيتها (فيديو)

لحظة هدم كوخ السيدة الصغير من قبل البلدية (موافع التواصل)

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)